الإمارات: منصة رسمية جديدة لتسجيل وتشغيل طائرات الدرون

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات (GCAA) أنها لم تعد تقدم خدمات الطائرات بدون طيار (الدرونز) بشكل مباشر، وبدلاً من ذلك دعت المتقدمين إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي المخصص للطائرات بدون طيار: drones.gov.ae.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: "خدمات الطائرات بدون طيار لم تعد متاحة عبر الهيئة العامة للطيران المدني. يمكنكم التقديم على خدمات الدرونز عبر drones.gov.ae"، مشيرة إلى أن جميع الطلبات يجب أن تُقدَّم عبر المنصة المخصصة.

يُدار الموقع بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني الإماراتي والهيئة العامة للطيران المدني، ويتيح للمقيمين في الإمارات التسجيل كطيارين، والحصول على تحديثات مباشرة لحالة المجال الجوي، والحصول على الموافقات الفورية للمهام في الأجواء الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى تقارير مفصلة عن رحلات الدرونز.

في مايو 2025، أعلن مجلس الأمن السيبراني أول إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار، نظراً لتزايد استخدامها في قطاعات مثل الزراعة، والمراقبة البيئية، والخدمات اللوجستية. وأكد المجلس أهمية وضع إشارات تشغيلية ضرورية للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية المجال الجوي والبنية التحتية وسلامة البيانات.

وكانت الإمارات قد حظرت استخدام الدرونز والطائرات الرياضية الخفيفة في 2022 بعد حالات سوء استخدام، لكن في 7 يناير 2025، أعلنت وزارة الداخلية رفع الحظر جزئياً، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بشروط السلامة لحماية المجتمع والمجال الجوي.

وأوضحت الهيئة أن مشغلي الدرونز في الإمارات يجب أن يلتزموا بمتطلبات وأنظمة الحكومة الاتحادية وكذلك أنظمة الإمارة التي يعملون فيها.

يوفر الموقع الرسمي روابط للتسجيل سواء للاستخدام الترفيهي أو التجاري أو الحكومي، بالإضافة إلى دليل شامل يتضمن تعليمات التشغيل، والأوقات والأماكن المسموح بها، وإجراءات التسجيل وطلب الرحلات، وغيرها من الإرشادات الضرورية.

كما أدرج الموقع ثلاث شركات تدريب معتمدة: نادي الصقور الإماراتي للطيران في العين، ملاحة درونز في الفجيرة، وفيرسا أيروسبيس في أبوظبي.