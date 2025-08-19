الإمارات ملاذ محتمل لمليونيرات بريطانيين وسط مخاوف من ضريبة الثروة

بحسب دراسة أجرتها شركة أرتون كابيتال، فإن أكثر من نصف أصحاب الملايين البريطانيين سيفكرون في مغادرة المملكة المتحدة إذا تم فرض ضريبة على الثروة، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الخمس الأولى التي قد يفكرون في الانتقال إليها.
عند سؤالهم عن الدول التي يرغبون بالانتقال إليها أكثر، وجد الاستطلاع أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة البريطانيين الأثرياء، تليها كندا في المرتبة الثانية، ثم أستراليا في المرتبة الثالثة. أما الإمارات العربية المتحدة، فقد احتلت المرتبة الرابعة، مما يعكس استمرار انجذابها للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى وجهات نمط الحياة الفاخرة.
قال أرماند أرتون، الرئيس التنفيذي لشركة أرتون كابيتال، إن العديد من أصحاب الملايين البريطانيين يشعرون بخيبة أمل متزايدة إزاء الاتجاه الذي تسلكه المملكة المتحدة.
قال أرتون في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء : "تُقدم الإمارات العربية المتحدة نفحةً منعشةً. فمع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، وبيئةٍ داعمةٍ للأعمال، وثقافةٍ تُشجع ريادة الأعمال بشكلٍ نشط، أصبحت مركزًا جاذبًا لمُنشئي الثروات الباحثين عن مزايا نمط حياةٍ مُميزةٍ ومالية".
وتشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية تدرس فرض ضريبة جديدة على الثروة على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة لتعزيز الإيرادات العامة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن عددًا من مديري الشركات البريطانية ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة لتجنب الضرائب المرتفعة في أوروبا. وأشار التقرير إلى أن 3790 مديرًا من مديري الشركات أعلنوا رحيلهم من المملكة المتحدة، وبرزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 240 ألف مواطن بريطاني يعيشون بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعملون في مختلف القطاعات.
وأشار أرتون إلى أن التأشيرة الذهبية التي تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عشر سنوات تعد عامل جذب كبير.
وأضاف أن "التأشيرة الذهبية لا توفر الأمن والاستقرار للعائلات فحسب، بل تعمل أيضًا كبوابة استراتيجية إلى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مما يمنح الأفراد ذوي الثروات الكبيرة حرية متابعة الأعمال التجارية الدولية والمصالح الشخصية".
"ويُمنح بعض الأفراد الأثرياء الجنسية بناءً على مستوى الاستثمار ونقل مكاتب العائلة، مما يجعل البلاد أكثر جاذبية لأصحاب الملايين والمليارات الذين يسعون إلى مزيد من الأمن والتخطيط لإرثهم."
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة كابيتال افلوانس اند ايليكشنز، قال 82% من أصحاب الملايين في المملكة المتحدة الذين شملهم الاستطلاع إنهم مهتمون بالاستثمار في التأشيرة الذهبية أو برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار للحصول على الإقامة أو الجنسية من خلال الاستثمار المالي.
ووجد الاستطلاع أيضًا أن 60 بالمائة يعتقدون أنهم قد يتمتعون بنوعية حياة أفضل في الخارج.
يُثبت سوق العقارات في دبي أنه عامل جذب رئيسي للأثرياء البريطانيين بفضل أسعاره المعقولة وعوائده المرتفعة مقارنةً بالمملكة المتحدة. ويُعدّ المواطنون البريطانيون من أبرز المستثمرين في قطاع العقارات بدبي.
قال أرتون: "يتمتع سوق العقارات بجاذبية خاصة للأثرياء البريطانيين. فعوائد الإيجار المرتفعة في دبي وإمكانية ارتفاع قيمة الأصول معروفة جيدًا. وتدعم هذه الميزة المالية بيئة سياسية مستقرة وغياب ضريبة الدخل".
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر مزيجاً فريداً من المعيشة الفاخرة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي ومجتمع المغتربين المزدهر، كل ذلك ضمن بيئة داعمة للأعمال.
وأضاف قائلاً: "بالنسبة للعديد من الأثرياء البريطانيين، والأوروبيين الغربيين عمومًا، فإن تنامي حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قد سرّع البحث عن مراكز عالمية بديلة توفر الاستقرار والفرص وجودة حياة عالية. وتبرز الإمارات العربية المتحدة بوضوح كوجهة استثمارية مربحة ومكان مرغوب للانتقال".
أُجري الاستطلاع، الذي أجرته شركة والر لصالح شركة أرتون كابيتال، بين 31 يوليو و8 أغسطس، على 1009 من سكان المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، بثروة صافية لا تقل عن مليون جنيه إسترليني. وتجاوزت ثروة حوالي 15% من المشاركين 5 ملايين جنيه إسترليني.