الإمارات ملاذ محتمل لمليونيرات بريطانيين وسط مخاوف من ضريبة الثروة

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن عددًا من مديري الشركات البريطانية ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة لتجنب الضرائب المرتفعة في أوروبا. وأشار التقرير إلى أن 3790 مديرًا من مديري الشركات أعلنوا رحيلهم من المملكة المتحدة، وبرزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية.