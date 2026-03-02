الإمارات.. مظلة أمان لآلاف المسافرين: قصص من مطار أبوظبي ومراكز التسوق في دبي

قال مؤثر هندي كان من بين آلاف الأشخاص العالقين في الإمارات بعد إغلاق المجال الجوي، إنه وعائلته حظوا برعاية جيدة بعد إلغاء رحلاتهم. وقال المؤثر، الذي يدون تحت اسم مستعار The iPad Info، إن عائلته حصلت على إقامة مجانية وطعام ومواصلات مساء السبت.

كان في مطار أبوظبي بعد ظهر يوم السبت عندما علم بإلغاء جميع الرحلات الجوية. “لقد جئنا إلى الإمارات الأسبوع الماضي وكان من المفترض أن نعود إلى بنغالور يوم السبت،” قال لـ Khaleej Times. “في المطار، علمنا أن جميع الرحلات الجوية قد ألغيت. كانت هناك صفارات إنذار وتلقينا تنبيهًا على هواتفنا للعثور على مأوى. بعد بضع ساعات، قدموا لنا طعامًا مجانيًا وقسائم فندقية.”

وأضاف أن عائلته نُقلت إلى الفندق في حافلة مدرسية وأن كل من قابله كان متعاونًا. “لقد حظينا برعاية جيدة جدًا وكان الموظفون متعاونين للغاية،” قال. “نظرًا لعدم فتح المجال الجوي، تم تمديد قسيمة رحلتنا ليوم واحد مجانًا. لقد أحببت كيف كانت السلطات الإماراتية مراعية جدًا للمسافرين. إنها الدولة الأكثر دعمًا التي زرتها.”

يوم السبت، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنها ستغطي جميع تكاليف الإقامة والإعاشة للمسافرين المتأثرين والعالقين، مما يضمن استمرار توفير الخدمات الأساسية خلال التعديلات التشغيلية.

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي (DCT Abu Dhabi) الفنادق في جميع أنحاء العاصمة بتمديد إقامة الضيوف غير القادرين على السفر بسبب قيود الطيران.

في غضون ذلك، تقدمت العديد من الشركات الإماراتية لمساعدة السياح الذين يحتاجون إلى الدعم. تقدم Danube Properties إقامة مؤقتة مجانية، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن. كما قدمت شركة تأجير العطلات Arabnb غرفًا مجانية للأشخاص العالقين في دبي.

خائفون، لكنهم يثقون بالإمارات

وصلت سوزنا، وهي سائحة، إلى دبي في 15 فبراير لحضور عيد الميلاد الأول لابنة أخيها الوحيدة برفقة والدتها وشقيقها وأقارب آخرين. كان من المفترض أن تعود يوم الأحد مع والدتها، لكنها الآن غير متأكدة متى يمكنها العودة إلى المنزل.

قالت: “لقد سافرنا جميعًا إلى المدينة للاحتفال بعيد الميلاد الأول لابنة أخي الصغيرة.” وأضافت: “غادر أخي الأصغر يوم الجمعة، وكان من المفترض أن يغادر عمي وعمتي يوم السبت. كان لدي أنا ووالدتي بعض التسوق في اللحظة الأخيرة، لذلك قررنا البقاء حتى يوم الأحد. كنا نتسوق عندما اتصل بي أخي وأبلغني بإلغاء الرحلة. في ذلك الوقت لم أكن أدرك حجم التأثير.”

قالت إن جميع رحلاتهم ألغيت وتم إصدار المبالغ المستردة. قالت: “لقد كانت تجربة مخيفة سماع دوي اعتراض الصواريخ ورؤية الدخان.” وأضافت: “كانت تنبيهات الهاتف الصاخبة مزعجة أيضًا. لقد كنا نلجأ إلى المنزل. على الرغم من الخوف، لدي ثقة كاملة في حكومة الإمارات العربية المتحدة. أعلم أنهم سيتأكدون من سلامتنا. لقد كنا نسافر من وإلى دبي لعدة سنوات الآن ونعرف مدى أمان هذا المكان.”

حجز الشقة الفندقية للعائلة هو حتى ظهر يوم الاثنين فقط. قالت: “نحن قلقون بعض الشيء بشأن ذلك، لكننا نأمل أن يتمكن الفندق من تمديد الحجز لنا.”