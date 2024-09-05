الإمارات: "مطعم زوردار"تجربة طعام راقية

وفي إطار سعيها للاستفادة من هذا النمو، أعلنت مجموعة "تشاندراماري" الهندية المتنوعة عن خططها لاستثمار مبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 مليون درهم لدعم قسم الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء المنطقة. كخطوة أولى، ستطلق المجموعة مطعم "زوردار"، الذي يهدف إلى تقديم تجربة طعام راقية وفاخرة في الإمارات، بدعم استثمار قدره 5 ملايين درهم. يضم المطعم قائمة طعام منسقة بعناية وأجواء تعكس غنى المطبخ الهندي ضمن بيئة حضرية حديثة.