الإمارات: "مطعم زوردار"تجربة طعام راقية
وفقاً لتقرير صادر عن "موردور انتيليجنس" (Mordor Intelligence)، من المتوقع أن يصل حجم قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات إلى 43.98 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.09%. ويعود هذا النمو القوي إلى عوامل عدة، أبرزها السياحة المتطورة والاقتصاد المتنامي والبيئة التنافسية المزدهرة في الإمارات.
وفي إطار سعيها للاستفادة من هذا النمو، أعلنت مجموعة "تشاندراماري" الهندية المتنوعة عن خططها لاستثمار مبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 مليون درهم لدعم قسم الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء المنطقة. كخطوة أولى، ستطلق المجموعة مطعم "زوردار"، الذي يهدف إلى تقديم تجربة طعام راقية وفاخرة في الإمارات، بدعم استثمار قدره 5 ملايين درهم. يضم المطعم قائمة طعام منسقة بعناية وأجواء تعكس غنى المطبخ الهندي ضمن بيئة حضرية حديثة.
وفي هذا السياق، صرّح "مورالي كومار"، مؤسس مطعم "زوردار": "يقدم "زوردار" تجربة طعام راقية استجابة للطلب المتزايد على المأكولات المبتكرة وعالية الجودة. يشهد سوق الإمارات نمواً مستمراً في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن تجارب فريدة. ونتوقع أن يستمر هذا النمو بفضل السياحة المتزايدة وتدفق العملاء."
بالإضافة إلى التوسع داخل الإمارات، يخطط "زوردار" لإطلاق علامات تجارية جديدة في مجال المطاعم، بما في ذلك مطاعم لبنانية وهندية معروفة. كما تسعى مجموعة "تشاندراماري" إلى افتتاح 4 إلى 5 فروع أخرى لـ "زوردار" في الإمارات خلال الأشهر القادمة، تمهيداً للتوسع إلى أسواق كبيرة مثل السعودية وقطر والبحرين.
وقال "إس سي سوريش بابو"، الشريك المؤسس لـ "زوردار": "يلتزم مطعم "زوردار" بتقديم جودة استثنائية وخلق تجارب طعام لا مثيل لها. إن الاستثمارات الاستراتيجية للشركة ونهجها المبتكر يضعان "زوردار" في موقع متميز للنمو والنجاح في المنطقة".
تم اختيار الإمارات لتكون محور هذا التوسع نظراً لمكانتها الثقافية المتنوعة وسكانها الذين يقدّرون المأكولات العالمية عالية الجودة. وأشار المؤسسون إلى أن "هذه البيئة الديناميكية تتماشى تماماً مع استراتيجية "زوردار"، مما يوفر منصة مثالية لعرض التميز في المطبخ الهندي على الساحة العالمية."
مع تركيز المستهلكين المتزايد على التجارب الغذائية الفريدة، يستمر مشهد الطهي في الإمارات في التطور لتلبية هذه الاحتياجات. وقد ساهم نجاح المفاهيم المحلية في تعزيز سمعة الدولة كوجهة عالمية لفنون الطهي.