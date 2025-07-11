الإمارات مركز عالمي للثروات: بيئة جاذبة ونمو متسارع للأثرياء

رسّخت الإمارات العربية المتحدة سمعتها كوجهة جذب لأصحاب الثروات الضخمة. وبفضل مزيج من الفرص المالية، والوضوح التنظيمي، والتواصل العالمي الفريد، يتجلى تدفق الثروات الخاصة بوضوح في العدد المتزايد من مكاتب العائلات والمستشارين المتخصصين في الدولة، مما يعكس تطور الإمارات لتصبح وجهة للاستثمار الدولي والنمو العابر للحدود.

هجرة الثروات القياسية وظهور مكاتب العائلات

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا ومكاتب العائلات الذين اختاروا الإمارات العربية المتحدة مقرًا لهم. وتُظهر البيانات المستقلة والإحصاءات الرسمية تدفقًا قياسيًا للأثرياء، وتشير التقديرات إلى أن الدولة استقبلت أكثر من 6700 مليونير في عام 2024. ويدعم ذلك تدفق مستمر من مديري الثروات الخاصة والشركات الاستشارية التي تُنشئ بيئةً متينةً للحفاظ على الثروات ونموها. ولا يقتصر هذا التوجه على الأرقام فحسب، بل يشمل أيضًا البنية التحتية والخبرة التي تُواكبها.

تتجاوز جاذبية الإمارات العربية المتحدة مزاياها الضريبية المعروفة. فالبيئة الاقتصادية المستقرة، والموقع الاستراتيجي، والسياسات الداعمة للأعمال كلها عوامل تلعب دورًا، كما أن وجود مستشارين عالميين وإطار تنظيمي داعم يُحدث فرقًا أيضًا.

العوامل المحركة الرئيسية

يُعدّ التوجه التنظيمي المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً حاسماً في تفكير أصحاب الثروات الكبيرة ومستشاريهم، إذ يُلبي احتياجات السوق ويدعم الاستقرار طويل الأمد. وقد أظهرت الدولة - مدفوعةً جزئياً بالسياسات الحكومية - التزاماً بإصلاح سوق رأس المال، وتبنّت بحماس مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويُفرض الآن على الشركات المدرجة تطبيق حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة قوية، مما يُعزز بدوره ثقة المستثمرين.

تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا أيضًا. تتمتع الإمارات العربية المتحدة باستقرار نسبي مقارنةً ببعض المراكز المالية التقليدية. ويتعزز هذا الاستقرار بفضل تنامي التنوع الاقتصادي في البلاد والوضع السياسي المتغير. ومع استمرار تصاعد التوترات حول العالم وتزايد تركيز المستثمرين على المخاطر الجيوسياسية، تُعتبر الإمارات العربية المتحدة بلدًا آمنًا نسبيًا لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش فيه.

وبنفس القدر من الأهمية، يُعدّ الترابط العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة حافزًا رئيسيًا لأصحاب الثروات الطائلة. إذ توفر الدولة وصولًا مباشرًا إلى الأسواق الناشئة والمراكز المالية العريقة، وتدعمها بنية تحتية مادية ورقمية عالمية المستوى. ويظل مطار دبي الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم من حيث حركة المرور الدولية، كما تُسهّل شبكة النقل والخدمات اللوجستية الوطنية الأعمال التجارية عبر الحدود. ويُعد هذا الترابط محوريًا في جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر لأصحاب الثروات الطائلة منصة انطلاق للاستثمار الإقليمي والعالمي.

الأسواق المالية المزدهرة

بالتزامن مع بروز بنية تحتية رائدة عالميًا وبيئة تنظيمية تنافسية عالميًا، يشهد سوق رأس المال نموًا متسارعًا. وقد شهدت أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة توسعًا ملحوظًا منذ الجائحة، مما أتاح فرصًا متنوعة للمستثمرين. في عام 2024، صُنفت سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ضمن أكبر 20 بورصة عالمية، بقيمة سوقية بلغت 2.97 تريليون درهم إماراتي (809 مليارات دولار أمريكي). وأدرجت سوق أبوظبي للأوراق المالية 28 ورقة مالية جديدة، وجمعت حوالي 3.35 مليار دولار أمريكي في عام 2024، حيث شكّل المستثمرون الأجانب حوالي 40% من نشاط التداول. وكجزء من هذا المزيج، شهدت أحجام التداول ومشاركة المستثمرين نموًا مضاعفًا.

الأهم من ذلك، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي يعملان بتناغم، مما يخلق بيئة متكاملة، بدلاً من منصات متنافسة. نمت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 32% في عام 2024 لتصل إلى 907 مليارات درهم، واستقطب أكثر من 138 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من الأجانب. جمع سوق دبي المالي 10.48 مليار درهم (2.9 مليار دولار) من خلال اكتتابات عامة أولية كبرى، وحقق أعلى متوسط لقيمة تداولاته اليومية منذ أكثر من عقد خلال الربع الأول من عام 2025.

يستفيد أصحاب الثروات الكبيرة من هذه المشاعر الإيجابية والنمو المستدام. كما يستفيدون من طيف واسع من خيارات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من الشركات العملاقة المدعومة من الدولة مثل أدنوك، وصولًا إلى الشركات الخاصة المبتكرة. وقد زادت الشراكات مع ناسداك وتقنيات التداول المتقدمة من جاذبية كلتا البورصتين للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التداول عالي التردد.

مع تزايد عدد أصحاب الثروات الكبيرة الذين يختارون الإمارات العربية المتحدة، يتطور نظام إدارة الاستثمار فيها، مما يُغذي الرغبة في تطبيق أفضل الممارسات لمساعدة العملاء على إدارة استثماراتهم العابرة للحدود، وتخطيط الإرث، والامتثال للوائح التنظيمية. ويُعدّ وجودهم سببًا ونتيجةً في آنٍ واحدٍ لمكانة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للثروات.

النظرة المستقبلية

مع حلول عام ٢٠٢٥، سيواصل التزام الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والشفافية والتعاون الدولي استقطاب أصحاب الثروات الطائلة الباحثين عن الفرص والاستقرار. وحتى في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية عالمية مضطربة، فإن تنوع اقتصاد الإمارات، وريادتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، ورؤيتها الثاقبة للمستقبل، تضمن تميز الإمارات كبوابة فريدة للاستثمار العالمي.