الإمارات مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا الإعلان

وتركز خدمة "التنسيق السياقي" المملوكة لشركة "سمارتيفاي" على اتجاه صناعي متنامٍ: النقطة المحورية هي المساحات الإعلانية عالية الجودة والآمنة للعلامة التجارية. تسمح الشراكة مع الناشرين المتميزين لشركة "سمارتيفاي" بضمان وصول المعلنين إلى المخزون الذي يتماشى مع قيمهم وأهدافهم. من الناحية المثالية، يعكس هذا التركيز الإقليمي على الثقة والملاءمة في الإعلان حيث تعطي العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة الأولوية دائماً للمشاركة الأصيلة على الوصول الجماعي.

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً كنقطة انطلاق للابتكار العالمي، ويتجلى هذا بوضوح في خريطة طريق شركة "سمارتيفاي". إن براءة الاختراع التي حصلت عليها الشركة تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية توسع أكبر من شأنها توسيع نطاق الشركة والانطلاق إلى أسواق جديدة. وهذا نهج شامل لمساحات تكنولوجيا الإعلان، ويعزّز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النظام البيئي التكنولوجي الذي يعزز النمو الإقليمي والدولي.