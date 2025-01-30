الإمارات مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا الإعلان
تقود الإمارات قطاع تكنولوجيا الإعلان، من خلال ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.
لم يعد الإعلان يعتمد على الاستهداف الديموغرافي أو الرؤى السياقية الأساسية. لقد غيّرت اتجاهات عام 2025 متطلبات المشهد ووجهته نحو مناهج دقيقة تركز على الجمهور. يجسد الحل الحاصل على براءة اختراع حديثاً من "سمارتيفاي" هذا التحول من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم إشارات سياقية للجمهور قابلة للتنفيذ، ممّا يتيح للعلامات التجارية تصميم حملات تتردد صداها عبر رحلات المستهلكين المتنوعة.
والآن، في عام 2025، تقود شركة "سمارتيفاي" القطاع، بفضل براءة اختراعها الخاصة بحلول سياق الجمهور. وهذا يوسع آفاق الاتجاهات في السوق حيث تعتمد العلامات التجارية والمعلنون على التقنيات المتطورة للتواصل مع جمهورهم بطريقة أصيلة. وفقاً لـ"ساشين كومار"، الرئيس التنفيذي لشركة "سمارتيفاي"، "تعيد رؤيتنا تعريف كيفية فهم العلامات التجارية لجمهورها. نحن نركز على السياق في جوهره، ونمكّن المعلنين من الحصول على رؤى أعمق لإنشاء تواصل أكثر تأثيراً".
وتركز خدمة "التنسيق السياقي" المملوكة لشركة "سمارتيفاي" على اتجاه صناعي متنامٍ: النقطة المحورية هي المساحات الإعلانية عالية الجودة والآمنة للعلامة التجارية. تسمح الشراكة مع الناشرين المتميزين لشركة "سمارتيفاي" بضمان وصول المعلنين إلى المخزون الذي يتماشى مع قيمهم وأهدافهم. من الناحية المثالية، يعكس هذا التركيز الإقليمي على الثقة والملاءمة في الإعلان حيث تعطي العلامات التجارية في الإمارات العربية المتحدة الأولوية دائماً للمشاركة الأصيلة على الوصول الجماعي.
ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً كنقطة انطلاق للابتكار العالمي، ويتجلى هذا بوضوح في خريطة طريق شركة "سمارتيفاي". إن براءة الاختراع التي حصلت عليها الشركة تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية توسع أكبر من شأنها توسيع نطاق الشركة والانطلاق إلى أسواق جديدة. وهذا نهج شامل لمساحات تكنولوجيا الإعلان، ويعزّز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النظام البيئي التكنولوجي الذي يعزز النمو الإقليمي والدولي.
ويشير ارتفاع مستوى ذكاء سياق الجمهور إلى التحول نحو شكل "أكثر ذكاءً" ووعياً للإعلان. بعد تحليل متعمق لنقاط تواصل المستهلك، مع الالتزام بلوائح حماية البيانات، يضع حل مثل "سمارتيفاي" معياراً أساسياً في القطاع. يتماشى هذا مع المحادثات العالمية حول الإعلان الأخلاقي ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة رائدة في ممارسات تكنولوجيا الإعلان الموجهة نحو المستقبل.
ومع بداية العام الجديد، نتوقع أن نرى المزيد من المبدعين في الإمارات العربية المتحدة الذين يشكلون اتجاهات تكنولوجيا الإعلان العالمية، مع التركيز على تقديم الدقة، والكفاءة، والتواصل الهادف. إن إنجاز "سمارتيفاي" هو مجرد بداية لما يعد بأن يكون عاماً رائداً للقطاع.