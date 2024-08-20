الإمارات: مجموعة هندية تطلق شركة طيران منخفضة التكلفة
تعتزم مجموعة أعمال هندية في الإمارات إطلاق شركة طيران ستوفر تذاكر طيران اقتصادية للمقيمين. وقد حصلت مجموعة "الهند"، التي تعمل في صناعة السفر منذ أكثر من ثلاثة عقود، على الموافقة الإلزامية المطلوبة لبدء تشغيل شركة طيران محلية في الهند.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة "محمد حارس" لصحيفة خليج تايمز أنهم في المراحل النهائية للحصول على الموافقات. وقال: "في الأسبوع الماضي، عقدنا اجتماعاً مع المسؤولين في مطار كوتشين الدولي؛ وقد قدمنا جميع المستندات المطلوبة للحصول على إذن الهبوط في المطار". "لقد تلقينا في وقت سابق شهادة عدم الممانعة لبدء تشغيل شركة الطيران. ونأمل أن نبدأ العمليات بحلول يناير 2025، إن لم يكن قبل ذلك".
وستنطلق شركة الهند للطيران بثلاث طائرات من طراز ATR-72 وتخطط الشركة التي ستقدم خدماتها في البداية للمدن الهندية فقط وستتوسع بسرعة. وأكد متحدث باسم الشركة: "سنبدأ بثلاث رحلات وبمجرد أن نصل إلى 20 رحلة سنبدأ العمليات الدولية وستكون وجهتنا الأولى الإمارات العربية المتحدة".
وقال: "لقد كان لنا وجود في المنطقة لعدة سنوات، وبعض عملائنا الأكثر ولاءً هم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنسعى إلى الحفاظ على أسعار تذاكرنا كواحدة من أدنى الأسعار في السوق لخدمة المغتربين هنا وستكون منطقة الشرق الأوسط هي محور عملياتنا الدولية."
ورغم أنه لم يحدد إطاراً زمنياً محدداً لبدء العمليات الدولية إلا أنه قال إن الشركة تستهدف ذلك في أقرب وقت ممكن. وقال: "في السابق، بدأت شركة "أكاسا" للطيران في الهند عملياتها الدولية في غضون 17 شهراً فقط من بدء تشغيل خطوطها الجوية المحلية ونأمل أن نتبع جدولًا زمنياً مماثلاً إن لم تكن الفترة أقصر".
وذكر أن إدارة شركة "الهند" أجرت مناقشات مع شخصيات رئيسية، بما في ذلك وزير الطيران المدني الهندي والمديرية العامة للطيران المدني، حيث عرض كلاهما الدعم الكامل للمشروع.
ويقع مقر مجموعة الهند في ولاية كيرالا بجنوب الهند وهي تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك حجز التذاكر وعمليات وتأجير الرحلات وحجوزات الفنادق وخدمات التأشيرات. ووفقاً لسجلات الشركة، يبلغ حجم أعمال المجموعة أكثر من 8 مليارات درهم. وتعمل المجموعة تحت مظلة مركز الهند للأعمال في الإمارات العربية المتحدة، ولها وجود في الدولة منذ أكثر من 19 عاماً.
وقال المسؤول: "نحن وكيل مبيعات عام ونقوم بالحجز للركاب لمختلف شركات الطيران الهندية بما في ذلك شركة "سبايس جيت"، لذا فإن بدء إنشاء شركة طيران هو جزء من التطور الطبيعي بالنسبة لنا. لقد كان التخطيط والعمل على هذا الأمر مستمراً لعدة سنوات".
وأكد المسؤول أن المجموعة ستشغل طائرة إيرباص إيه 320 على خطوطها في الشرق الأوسط، والتي ستضم درجة الأعمال. وللحفاظ على التكاليف المنخفضة، ستوظف الشركة عدداً محدوداً من الموظفين.
وقال "لدينا بالفعل مكتبان في كيرالا ونيودلهي. لقد قمنا بتعيين عدد كافٍ من الموظفين للحفاظ على سلاسة عملياتنا. ونريد أن نبقي نفقاتنا العامة منخفضة حتى نتمكن من تقديم أسعار تذاكر اقتصادية لعملائنا وبمجرد أن نبدأ عملياتنا الدولية سيكون لدينا مكتب في الإمارات العربية المتحدة".
وفي وقت سابق، تحدث رجلا أعمال يعملان بدبي لصحيفة خليج تايمز عن إطلاق شركة طيران منخفضة التكلفة "إير كيرالا" لتكون أول شركة طيران إقليمية في الولاية الهندية. وتحت اسم "زيفتلي أفييشن" "Zettfly Aviation" وتلقت شركة الطيران شهادة عدم ممانعة لتشغيل خدمات النقل الجوي المنتظمة لمدة ثلاث سنوات. وبعد الاستعدادات اللازمة، ستطلق شركة الطيران أولاً رحلات داخلية في أقصى جنوب الهند وبعد ذلك سيشهد التوسع الدولي وتكون دبي كواحدة من أولى الوجهات الدولية.