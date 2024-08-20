الإمارات: مجموعة هندية تطلق شركة طيران منخفضة التكلفة

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة "محمد حارس" لصحيفة خليج تايمز أنهم في المراحل النهائية للحصول على الموافقات. وقال: "في الأسبوع الماضي، عقدنا اجتماعاً مع المسؤولين في مطار كوتشين الدولي؛ وقد قدمنا جميع المستندات المطلوبة للحصول على إذن الهبوط في المطار". "لقد تلقينا في وقت سابق شهادة عدم الممانعة لبدء تشغيل شركة الطيران. ونأمل أن نبدأ العمليات بحلول يناير 2025، إن لم يكن قبل ذلك".