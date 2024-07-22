"الإمارات للسيارات" تستحوذ على 51% من "إكسلنس"

وتشكل هذه الخطوة أيضاً جزءاً من الخطة الإستراتيجية لشركة الإمارات لتحقيق النمو المستدام من خلال الفرص المتنوعة محلياً وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "بفضل القيمة السوقية العالية ورضا العملاء الاستثنائي، سيصبح مركز إكسيلنس لتعليم قيادة السيارات إضافة قيمة لشركتنا، حيث سنتمكن معاً من التعاون لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا بالإضافة إلى توسيع خدماتنا لنصبح الشركة الرائدة إقليمياً، كما يمكننا تعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة، وهذا بدوره سيزيد من قيمة المساهمين وسيعمل على تنويع عروض تعليم قيادة السيارات لدينا عبر مختلف الأسواق".

وتأسس مركز إكسيلنس لتعليم قيادة السيارات في عام 2020، ويحتوي على شبكة تضم أكثر من 20 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء المدينة.