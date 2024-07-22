"الإمارات للسيارات" تستحوذ على 51% من "إكسلنس"
استحوذت "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات"، التابعة لمجموعة "مالتيبلاي"، على حصة الأغلبية – بنسبة 51% – في شركة "إكسلنس بريميير إنفستمنت"، الشركة الأم لمركز "إكسلنس" لتعليم قيادة السيارات، وسيساعد هذا الاستحواذ كلا الطرفين على تطوير مناهج تدريبية متقدمة وتخصيص برامج التدريب.
وتشكل هذه الخطوة أيضاً جزءاً من الخطة الإستراتيجية لشركة الإمارات لتحقيق النمو المستدام من خلال الفرص المتنوعة محلياً وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "بفضل القيمة السوقية العالية ورضا العملاء الاستثنائي، سيصبح مركز إكسيلنس لتعليم قيادة السيارات إضافة قيمة لشركتنا، حيث سنتمكن معاً من التعاون لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا بالإضافة إلى توسيع خدماتنا لنصبح الشركة الرائدة إقليمياً، كما يمكننا تعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة، وهذا بدوره سيزيد من قيمة المساهمين وسيعمل على تنويع عروض تعليم قيادة السيارات لدينا عبر مختلف الأسواق".
وتأسس مركز إكسيلنس لتعليم قيادة السيارات في عام 2020، ويحتوي على شبكة تضم أكثر من 20 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء المدينة.
وبعد إنشاء مركز القيادة الخاص بها، قامت شركة إكسلنس بريميير إنفستمنت بتنويع خدماتها لتشمل خدمات التوصيل وخدمات الليموزين وعمليات ورشة السيارات وكلها مدعومة بالتزام قوي بضمان تجربة استثنائية للعملاء.
وتوفر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومقرها أبوظبي، بيئة تدريبية تساعد المتدربين على اكتساب المهارات اللازمة للقيادة بثقة وأمان.
وحققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أرباحاً بقيمة 63.97 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع طفيف عن 63.15 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.