"الإمارات للتنمية" يعزز الابتكار والنمو المستدام بالشارقة

وخلال كلمته في المنتدى، أشار أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى إمكانات الشارقة كمركز للابتكار والتمنية المستدامة، مؤكداً على التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم مسيرة الإمارة نحو اقتصاد متنوع ومستعد للمستقبل. وقال: "يفخر مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع مبادرة "استثمر في الشارقة" لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في الإمارة. وتعكس مشاركتنا في منتدى الشارقة للاستثمار 2024 التزامنا بتقديم حلول تمويل مرنة ودعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة. وهو دليل آخر على قوة الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة".