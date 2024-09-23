"الإمارات للتنمية" يعزز الابتكار والنمو المستدام بالشارقة
أكد مصرف الإمارات للتنمية التزامه ببناء اقتصاد حيوي ومرن في الشارقة، وذلك خلال مشاركته في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2024، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
وباعتباره مصرف التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعى المصرف إلى قيادة جهود التنوع الاقتصادي والنمو الصناعي على مستوى الدولة. ومنذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، قدم المصرف تمويلات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، منها 954 مليون درهم مخصصة لدعم اقتصاد الشارقة بشكل مباشر، مما ساهم بأكثر من 442 مليون درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وخلال كلمته في المنتدى، أشار أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى إمكانات الشارقة كمركز للابتكار والتمنية المستدامة، مؤكداً على التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم مسيرة الإمارة نحو اقتصاد متنوع ومستعد للمستقبل. وقال: "يفخر مصرف الإمارات للتنمية بالشراكة مع مبادرة "استثمر في الشارقة" لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في الإمارة. وتعكس مشاركتنا في منتدى الشارقة للاستثمار 2024 التزامنا بتقديم حلول تمويل مرنة ودعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة. وهو دليل آخر على قوة الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة".
وفي جلسة نقاشية حول "بناء الاقتصادات الذكية"، أوضح النقبي الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى برنامج "ايه آي ويف" (AI Wave) التابع لمصرف الإمارات للتنمية كدليل على التزام المصرف باستخدام الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات لتقديم حلول تمويل مرنة ومخصصة بشكل أفضل.
كما أكد النقبي التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات التي تقود التحول التكنولوجي، خصوصاً في القطاعات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي. وسلط الضوء على نهج المصرف الفريد في توفير الأدوات والموارد المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من النجاح في العصر الرقمي، من خلال تقديم حلول تمويل مصممة خصيصاً، وعمليات مصرفية ميسرة، ودعم غير مالي أساسي.