الإمارات: لا خطط فورية لافتتاح"هايبر ماكس" في أسواق أخرى

أكدت شركة ماجد الفطيم الإماراتية أنها لا تملك "خططاً فورية" لتوسيع علامتها التجارية لتجارة التجزئة للأغذية "هايبر ماكس" إلى أسواق أخرى.
وفي بيان لصحيفة خليج تايمز ، قالت الشركة إن إطلاق هايبر ماكس يهدف إلى توفير منتجات "محلية المصدر وبأسعار معقولة" لعملائها.
تمتلك الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، الحقوق الحصرية لتشغيل كارفور في 12 سوقاً في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وهي من أكبر الشركات العائلية، وتنشط في قطاعات مراكز التسوق والعقارات وتجارة التجزئة والترفيه في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
أوقفت كارفور عملياتها في البحرين والكويت هذا الشهر، بينما أُغلقت عملياتها في عُمان في يناير من هذا العام. وفي الأردن، أوقفت الشركة الفرنسية عملياتها العام الماضي.
وبعد إغلاق هذه الأسواق الأربعة، تقوم ماجد الفطيم بتشغيل علامتها التجارية هايبر ماكس.
وقالت الشركة في بيانها: "تعمل ماجد الفطيم باستمرار على مراجعة أعمالها لتظل مرنة وقادرة على الاستجابة لديناميكيات السوق المتطورة".
استجابةً للطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المحلية في عدد من أسواقنا، أطلقت ماجد الفطيم هايبر ماكس، وهي علامة تجارية مستقلة لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة. وتتمثل مهمة هايبر ماكس في توفير منتجات طازجة وبأسعار معقولة من مصادر محلية لعملائنا في الأردن وعُمان والبحرين والكويت، مع توفير تجربة تسوق عصرية تضع العميل في المقام الأول. وفي الوقت الحالي، لا توجد خطط فورية لتوسيع هايبر ماكس في أسواق أخرى.
أعلنت ماجد الفطيم عن افتتاح ستة منافذ بيع في البحرين.