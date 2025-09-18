الإمارات: لا خطط فورية لافتتاح"هايبر ماكس" في أسواق أخرى

استجابةً للطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المحلية في عدد من أسواقنا، أطلقت ماجد الفطيم هايبر ماكس، وهي علامة تجارية مستقلة لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة. وتتمثل مهمة هايبر ماكس في توفير منتجات طازجة وبأسعار معقولة من مصادر محلية لعملائنا في الأردن وعُمان والبحرين والكويت، مع توفير تجربة تسوق عصرية تضع العميل في المقام الأول. وفي الوقت الحالي، لا توجد خطط فورية لتوسيع هايبر ماكس في أسواق أخرى.