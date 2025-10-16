الإمارات: كيف تتعامل مع أول 90 يومًا في وظيفتك الجديدة

يرغب أصحاب العمل في رؤية دليل على أنهم اتخذوا قرار التوظيف الصحيح. ابحث عن طرق صغيرة ولكن ذات مغزى للمساهمة - سواء كان ذلك من خلال تحسين عملية ما، أو دعم زميل مشغول، أو تقديم أفكار جديدة في جلسة عصف ذهني. فكر في الأمر كالانضمام إلى فريق رياضي. قد لا تسجل الهدف الفائز في يومك الأول، ولكن الحضور إلى التدريب، وتمرير الكرة بفاعلية، ودعم زملائك في الفريق يثبت أنك شخص يمكن الاعتماد عليه. وبالمثل، فإن المساهمات المبكرة في العمل تشير إلى أنك مستثمر في نجاح الفريق. لا تحاول إصلاح الأنظمة بين عشية وضحاها، ولكن حدد مكاسب سريعة تُظهر المبادرة والقدرة على حل المشكلات. وازن بين الثقة والتواضع من خلال مشاركة الأفكار باحترام مع فهم كيفية سير الأمور حاليًا.