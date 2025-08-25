الإمارات قوة عالمية في نظام "ويب 3" البيئي

يؤكد الخبراء أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسخ مكانتها بسرعة كقوة عالمية في منظومة الـ Web3، مدفوعة بالمبادرات الحكومية ذات الرؤية المستقبلية، والوضوح التنظيمي، والاهتمام المتزايد من المستثمرين.

حتى منتصف عام 2025، تستضيف دبي وحدها أكثر من 700 شركة بلوكتشين، فيما تشمل منظومة الـ Web3 الأوسع في الإمارات ما يقرب من 1500 منظمة نشطة. تقود جهات مثل "مجمع دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" و "سوق أبوظبي العالمي (ADGM)" عجلة الابتكار من خلال الترخيص والبنية التحتية والتمويل الاستراتيجي. وقد قدمت هيئات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) و منظمة رأس الخيمة اللامركزية المستقلة (RAK DAO) أطرًا رائدة للأصول الافتراضية والمنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs)، مما اجتذب لاعبين رئيسيين مثل بينانس (Binance) و كريبتو.كوم (Crypto.com).

وبفضل هذه المبادرات، من المتوقع أن ينمو حجم سوق البلوكتشين في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 42% بين عامي 2025 و2030. وفي العام الماضي وحده، سجلت الإمارات تدفقات من الأصول الرقمية بقيمة 34 مليار دولار، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، ووصل تبني هذه الأصول إلى ما يقرب من 30% من السكان.

يُعد زخم الاستثمار قويًا، حيث حصلت شركات ناشئة مثل TON Foundation و Farcana على تمويلات بملايين الدولارات. ومع توقع وصول حجم سوق البلوكتشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2027، فإن النهج المزدوج لدولة الإمارات – التركيز التجاري السريع لدبي والبنية التحتية المؤسسية في أبوظبي – يضع الدولة كمركز مرن وقابل للتوسع للمستقبل اللامركزي.

وكان سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من أولى الهيئات القضائية عالميًا التي أنشأت إطار عمل شامل للأصول الافتراضية يغطي الإصدار، الحضانة (Custody)، التداول، التسوية، وإدارة الصناديق. على عكس القواعد المجزأة في أماكن أخرى، يوفر هذا الإطار دليلًا تنظيميًا واحدًا وواضحًا للأصول الرقمية تحت إشراف هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). وقد اجتذب هذا الإطار موجة من اللاعبين الرواد: حيث أسست كل من كوبر (Copper)، زوديا كاستودي (Zodia Custody)، ليزر ديجيتال (Laser Digital) التابعة لنومورا، هاشكي (HashKey)، بينانس، كيو سي بي كابيتال (QCP Capital)، وكوينبيس (Coinbase) كيانات أو مكاتب منظمة في سوق أبوظبي العالمي.

صرحت كريستينا لوميست، مسؤولة تنفيذية أولى في "كلومي فنتشرز" لـ "خليج تايمز": "هذه الخطوات تؤكد مكانة أبوظبي كمركز موثوق لعمليات الـ Web3 ذات المستوى المؤسسي. بالنسبة لمديري الصناديق، فإن الإطار التنظيمي يقلل من مخاطر الدخول ويسمح لهم ببناء هياكل متوافقة للعملات المستقرة، والأصول المرمزة، واستراتيجيات التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن بيئة منظمة".

وقال ستيفان دايس، المؤسس المشارك والمسؤول التنفيذي الأول في "هاشغراف فنتشرز مانجمنت"، لـ "خليج تايمز": "بصفتنا صندوق رأس مال جريء (VC) مُنظم للـ Web3 ومرخص من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية ومقره في سوق أبوظبي العالمي، فإننا في "هاشغراف فنتشرز" متفائلون بشكل خاص بالتقدم الكبير الذي يحرزه البنك المركزي والتأثير المهم الذي سيحدثه ذلك على التبني المؤسسي عبر أسواق رأس المال العالمية. وتُعد خطوة بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK) كأول بنك إماراتي تقليدي يقدم تداول العملات المشفرة لعملاء التجزئة مباشرةً إلى جانب العملات الورقية التقليدية، مثالاً على المبادرات التي ستشهد متابعة سريعة من جميع البنوك الوطنية في الإمارات".

برزت دولة الإمارات بالفعل كمركز عالمي للأصول الرقمية. تتخذ شركات رئيسية في هذا المجال اليوم من الإمارات مقراً لها، بما في ذلك "هاشغراف فنتشرز"، و"بينانس"، والعديد من اللاعبين الراسخين الآخرين الذين يعملون بحضور قوي في مجال الـ Web3.

لقد أدى النضج التنظيمي والسياسات الاستباقية للأصول الرقمية التي طبقتها جهات مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهيئة VARA، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والمصرف المركزي الإماراتي (CBUAE)، إلى إنشاء نظام بيئي تنظيمي منظم يوفر يقيناً قانونياً في الأصول الرقمية للمستثمرين على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم لوائح العملات المستقرة الجديدة في التطور الإيجابي للأصول الرقمية في الإمارات، بموجب "تنظيم خدمات رموز الدفع" الذي تم تقديمه في عام 2024، ومن خلال العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي التي تم الإعلان عنها في الربع الثاني من عام 2025.

تنتقل الأصول الرقمية في الإمارات من مرحلة التجريب إلى مرحلة التوسع. تقوم صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، والشركات بدمج متزايد لحلول الترميز (Tokenisation) والعملات المستقرة، مع تمكين التنظيم للتبني المؤسسي الحقيقي. وقالت لوميست: "الأهم من ذلك، أن أكثر من 90% من التدفقات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأتي الآن من مستثمرين مؤسسيين ومهنيين، مما يؤكد التحول من المضاربة الفردية إلى التبني المؤسسي. وقد فتحت لائحة خدمات رموز الدفع الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي الباب أمام عملات مستقرة منظمة مدعومة بالدرهم والدولار الأمريكي، مما يدعم بشكل مباشر الخزانة المؤسسية، والتجارة عبر الحدود، والابتكار المصرفي".

وأضاف دايس أن البيئة التنظيمية والدافع/القيادة القوية للجهات السيادية تجعل الانتقال ممكنًا في فترة زمنية أقصر. وسيستمر نشر رؤوس الأموال في مجالات الـ Web3 والذكاء الاصطناعي ليكون المحفز الرئيسي الذي يغذي ويجذب بعض الشركات الرائدة في العالم لتأسيس عملياتها، وفي كثير من الحالات، مقارها العالمية في الإمارات.

تعزز خطوات سوق أبوظبي العالمي في مجال الـ Web3 الاستثمارات في القطاع بطرق رئيسية:

الإطار التنظيمي: توفر هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي "إطار الأصول الافتراضية" الذي يغطي أماكن التداول، الحضانة، الإقراض، إدارة صناديق الأصول الرقمية، الترميز، التخزين (Staking)، والمشتقات، مما يجعله جذابًا بشكل خاص لمستثمري الـ Web3.

ترخيص الصناديق: حصلت مجموعة "هاشغراف" (THG) على ترخيص مدير صندوق رأس مال جريء من سوق أبوظبي العالمي لصندوقها العالمي للـ Web3 بقيمة 100 مليون دولار ("هاشغراف فنتشرز مانجمنت").

توسع الخدمات: حصلت "زوديا ماركتس" (Zodia Markets)، المدعومة من "ستاندرد تشارترد"، أيضًا على موافقة تنظيمية للعمل كوسيط للأصول الافتراضية في أبوظبي، وأعلنت مؤخرًا عن الاستحواذ على "تونغستن" (Tungsten)، أمين الحفظ للـ Web3 المرخص من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

شهدت تدفقات رأس المال الجريء العالمية إلى مشاريع العملات المشفرة/الـ Web3 ارتفاعًا إلى 5.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، وكانت الإمارات مستفيدًا رئيسيًا من هذه الاستثمارات الرأسمالية.

سيؤدي الوضوح التنظيمي المستمر، وقدرة النظام البيئي، والتقدم التكنولوجي إلى جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين ومشاركة الأفراد، لا سيما مع بروتوكولات الـ Web3 الناضجة والراسخة مثل "هيديرا هاشغراف".

قال دايس: "سيؤدي تبني العملات المستقرة وترميز الأصول الأوسع إلى فتح أصول رقمية جديدة واستراتيجيات وفرص تنويع الاستثمار، بما في ذلك منتجات وخدمات مالية منظمة جديدة. إن الدعم من رأس المال السيادي والبنية التحتية المتكاملة سيضع الإمارات في موقع الريادة لتصبح اقتصادًا عالميًا رائدًا في مجال الـ Web3 والأصول الرقمية في السنوات القادمة".

على الصعيد العالمي، تتجاوز العملات المستقرة الآن 250 مليار دولار في التداول، مع أكثر من 2 تريليون دولار في حجم المعاملات الشهرية، ويضع سوق أبوظبي العالمي نفسه في مركز هذا التحول. وقالت لوميست: "خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، نتوقع أن تستضيف أبوظبي صناديق متخصصة في الـ Web3، ومركبات ائتمان وعقارات مرمزة، ومنصات دفع بالعملات المستقرة عبر الحدود. ومع وجود كبرى شركات الحضانة العالمية، والتبادل، والبنية التحتية هنا بالفعل، تسير الإمارات على الطريق الصحيح لتصبح القاعدة المفضلة لصناديق الأصول الرقمية وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط".