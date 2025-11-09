الإمارات: قواعد جديدة للأجهزة الإلكترونية لشركات الطيران

بينما هذا نظرة عامة على سياسات شركات الطيران المختلفة في الإمارات العربية المتحدة، فإن الناقلات لديها العديد من الأجهزة الإلكترونية الإضافية التي يُحظر وضعها في الأمتعة، أو يُسمح بها في نوع واحد فقط من الأمتعة. من المستحسن التحقق من موقع المطار وشركة الطيران التي تسافر معها للحصول على القواعد المحددة حول العناصر التي تحملها.

بينما يُسمح بحمل البنوك الكهربائية والسجائر الإلكترونية في الأمتعة اليدوية، فإن استخدامها أو شحنها على متن الطائرة محظور تمامًا. يجب إيقاف تشغيل الأجهزة بالكامل ويجب على الركاب التأكد من عدم وجود خطر تفعيلها عن طريق الخطأ.

بعد استدعاء السلامة لبعض النماذج، لا تسمح الاتحاد للطيران للركاب بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة من طراز Apple MacBook Pro في الأمتعة المسجلة. يُسمح بها كأمتعة يدوية؛ ومع ذلك، إذا كان الكمبيوتر المحمول من النماذج التي تم استدعاؤها، فيجب أن يظل مغلقًا طوال الرحلة ولا يمكن شحنه على متن الطائرة.

وفقًا لإرشادات مطار دبي، فإن الحد الأقصى لعدد الهواتف المحمولة التي يمكن وضعها في الأمتعة هو 15. يجب أن تكون في عبوة الشركة المصنعة (هذا يستثني جهازًا محمولًا شخصيًا أو) قد يتم مصادرتها.

يمكن للركاب حمل جهاز واحد فقط لتصفيف الشعر يحتوي على غاز الهيدروكربون. يجب أن يكون الغطاء الواقي مثبتًا بإحكام على عنصر التسخين، ولا يمكن استخدام معدات الشعر على متن الطائرة. لا يُسمح بإعادة تعبئة الغاز لمثل هذه الأجهزة في الأمتعة المسجلة أو اليدوية.