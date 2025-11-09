الإمارات: قواعد جديدة للأجهزة الإلكترونية لشركات الطيران

نفذت صناعة الطيران عدة قيود على الأجهزة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، وسط تزايد المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع حرارة البطاريات، التي يمكن أن تسبب حرائق في الجو وتؤدي إلى كوارث.
مؤخراً، أصدرت ثلاث شركات طيران حظراً على حمل سماعات الأذن البلوتوث في الأمتعة المسجلة حيث أن هذه الأجهزة تكون نشطة باستمرار، مما يتعارض مع متطلبات الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون والتي يجب إيقاف تشغيلها في الأمتعة المسجلة.
اندلعت حريقان في غضون شهر، أحدهما في المطار بسبب بنك طاقة ليثيوم، والآخر أثناء الرحلة، وتم تحديده كحريق بطارية ليثيوم.
في مطار ملبورن الدولي، تم إجلاء 150 مسافراً من صالة رجال الأعمال التابعة لشركة كانتاس بعد أن امتلأت بالدخان إثر انفجار بنك طاقة محموم. اشتعلت النار في الرجل وتعرض لحروق شديدة في ساقيه وأصابعه عندما اشتعل بنك الطاقة في جيبه.
في حادث منفصل، أصيب الركاب بالذعر عندما اندلعت النيران في مقصورة علوية على متن رحلة تابعة لشركة طيران الصين، بسبب بطارية ليثيوم وضعت في الأمتعة المحمولة. اضطرت الرحلة للهبوط الاضطراري.
بينما تسعى هيئة صناعة الطيران الدولية لتعزيز التعامل الآمن مع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن، حظرت شركة طيران الإمارات استخدام بنوك الطاقة على متن الرحلات اعتباراً من 1 أكتوبر. اقرأ تقرير الخليج تايمز لمعرفة المزيد عن حظر استخدام بنوك الطاقة في الرحلات.
ألقِ نظرة على بعض الأجهزة الإلكترونية التي تقيدها شركات الطيران في الإمارات. عندما يُسمح بالأجهزة، يكون ذلك بشروط معينة؛ من الضروري أن يزور الركاب موقع شركة الطيران لتوضيح الخطوات اللازمة لحمل هذه العناصر.
بينما هذا نظرة عامة على سياسات شركات الطيران المختلفة في الإمارات العربية المتحدة، فإن الناقلات لديها العديد من الأجهزة الإلكترونية الإضافية التي يُحظر وضعها في الأمتعة، أو يُسمح بها في نوع واحد فقط من الأمتعة. من المستحسن التحقق من موقع المطار وشركة الطيران التي تسافر معها للحصول على القواعد المحددة حول العناصر التي تحملها.
بينما يُسمح بحمل البنوك الكهربائية والسجائر الإلكترونية في الأمتعة اليدوية، فإن استخدامها أو شحنها على متن الطائرة محظور تمامًا. يجب إيقاف تشغيل الأجهزة بالكامل ويجب على الركاب التأكد من عدم وجود خطر تفعيلها عن طريق الخطأ.
بعد استدعاء السلامة لبعض النماذج، لا تسمح الاتحاد للطيران للركاب بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة من طراز Apple MacBook Pro في الأمتعة المسجلة. يُسمح بها كأمتعة يدوية؛ ومع ذلك، إذا كان الكمبيوتر المحمول من النماذج التي تم استدعاؤها، فيجب أن يظل مغلقًا طوال الرحلة ولا يمكن شحنه على متن الطائرة.
وفقًا لإرشادات مطار دبي، فإن الحد الأقصى لعدد الهواتف المحمولة التي يمكن وضعها في الأمتعة هو 15. يجب أن تكون في عبوة الشركة المصنعة (هذا يستثني جهازًا محمولًا شخصيًا أو) قد يتم مصادرتها.
يمكن للركاب حمل جهاز واحد فقط لتصفيف الشعر يحتوي على غاز الهيدروكربون. يجب أن يكون الغطاء الواقي مثبتًا بإحكام على عنصر التسخين، ولا يمكن استخدام معدات الشعر على متن الطائرة. لا يُسمح بإعادة تعبئة الغاز لمثل هذه الأجهزة في الأمتعة المسجلة أو اليدوية.
عند حمل الطائرات بدون طيار، يجب أن تكون البطارية قابلة للإزالة. إذا كانت الطائرة بدون طيار تعمل ببطارية ليثيوم، يجب ألا يتجاوز تصنيف Wh 160Wh. يجب أن تكون الطائرة بدون طيار مغلقة تمامًا، ولا يجب تشغيلها في مباني المطار أو على متن الطائرة. يمكن حمل بطاريتين احتياطيتين كحد أقصى لا تتجاوزان 160Wh، محمية بشكل فردي، كأمتعة يدوية فقط.
