الإمارات: فرصة ذهبية للمسافرين.. أسعار تذاكر الطيران تهبط في أول أيام 2026

تشهد أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً في الأول من يناير، مما يمنح السكان والسياح فرصة للسفر إلى الخارج بأسعار مخفضة مباشرة بعد احتفالات رأس السنة الجديدة.

وفقاً لتحليل أجرته "خليج تايمز" لمنصة حجز السفر "makemytrip.com"، فإن أسعار التذاكر إلى العديد من الوجهات الشهيرة تنخفض في الأول من يناير، مقارنة بالأسعار الحالية خلال موسم العطلات الذروة.

ويظهر أحد أكبر الانخفاضات في الرحلات الجوية إلى بيروت، حيث تبدأ الأسعار من أبوظبي بـ 114 درهماً فقط في الأول من يناير. وتكلف الرحلة نفسها حالياً أكثر من 700 درهم، لتعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى بعد 3 يناير.

كما تشهد وجهات أخرى انخفاضات ملحوظة؛ فالرحلات من دبي إلى كوتشي، والتي تبدأ حالياً بنحو 870 درهماً، تنخفض إلى 694 درهماً في الأول من يناير. أما التذاكر من دبي إلى القاهرة، التي يبلغ سعرها نحو 620 درهماً الآن، فتتراجع إلى 470 درهماً في اليوم نفسه. بينما تنخفض الرحلات من دبي إلى تبليسي بشكل حاد من 1,259 درهماً حالياً إلى 563 درهماً.

وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة السفر إن هذا الانخفاض متوقع ويحدث كل عام بمجرد انتهاء احتفالات رأس السنة.

وقال زبير ثيكيبوراث فالابيل، مدير أول في "وايز فوكس للسياحة" (Wisefox Tourism): "عادة ما يكون الأول من يناير يوماً هادئاً للسفر. فمعظم الناس لا يسافرون في ذلك اليوم، بل يسهرون لوقت متأخر للاحتفال بليلة رأس السنة ويفضلون الراحة في اليوم التالي. وبسبب ذلك، ينخفض الطلب وتهبط أسعار التذاكر".

وأشار إلى أن هذا التوجه مرتبط أيضاً بأنماط السفر في الإمارات خلال موسم الأعياد.

وأضاف: "خلال فترتي عيد الميلاد ورأس السنة، يأتي عدد أكبر من الناس إلى الإمارات بدلاً من مغادرتها. يختار العديد من السكان الاحتفال برأس السنة هنا بدلاً من السفر للخارج، حيث تصبح دبي مركزاً رئيسياً للاحتفالات في ديسمبر، لذا يتباطأ السفر إلى الخارج".

وأوضح زبير أن عدد السياح القادمين إلى الإمارات يستمر في الزيادة، بينما تنخفض المغادرات حول هذه الفترة. وقال: "تزداد أعداد السياح القادمين يوماً بعد يوم، كما أن العديد من المسافرين يستنفدون حصص تأشيرات الزيارة الخاصة بهم، ولهذا يفضل الناس البقاء في الإمارات خلال فترة رأس السنة بدلاً من السفر إلى الخارج".

كما ذكر وكلاء سفر أن الانخفاض في الأسعار قصير الأمد، حيث ترتفع الأسعار مرة أخرى بعد يوم أو يومين فقط مع استئناف السفر الطبيعي.

وقال بافان بوجاري، مستشار السفر في "لاكشري ترافيلز" (Luxury Travels): "أحياناً يشهد الأول من يناير انخفاضاً في الأسعار لأن معظم الناس لا يسافرون في ذلك اليوم، لكن هذا الانخفاض لا يدوم طويلاً، وتبدأ الأسعار في الارتفاع مجدداً خلال يوم أو يومين".

وأضاف: "هذه نافذة قصيرة حيث يمكن للمسافرين الحصول على صفقات جيدة. وبمجرد استئناف السفر المعتاد بعد رأس السنة، تعود أسعار التذاكر بسرعة إلى مستوياتها الطبيعية".

بالنسبة للمسافرين الذين يتمتعون بمرونة في المواعيد، يوفر الأول من يناير فرصة نادرة للسفر بأسعار أقل، خاصة إلى وجهات في الشرق الأوسط ودول القوقاز وجنوب آسيا.