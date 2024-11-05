الإمارات: عيادة تقدم الرعاية الأولية بالذكاء الاصطناعي

تتيح ميدي باي للمرضى إكمال رحلة الرعاية الصحية بالكامل في أقل من 30 دقيقة. يغطي النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي الاستشارات والفحوصات ونتائج الفحوصات والتصوير والتشخيصات وتوزيع الأدوية بشكل منظم - كل ذلك داخل كبسولات رقمية مصممة خصيصاً لتلبية الطلب الحالي على الرعاية الصحية الفورية؛ يقلل تصميم ميدي باي من التأخير والأخطاء البشرية، ويبسط تجارب المرضى ويتمتع بفائدة "بشرية" إضافية تتمثل في وجود ممرضات مدربات تدريباً كاملاً واستشارات طبية مباشرة عن بعد مع إمكانية الوصول إلى ترجمات فورية متعددة اللغات. تم تصميم الإطار الرقمي لـ ميدي باي خصيصاً لتخفيف العبء على الأطباء الممارسين العامين والمرافق بما في ذلك المستشفيات، من خلال تحسين إمكانية الوصول وجودة الرعاية.