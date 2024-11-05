الإمارات: عيادة تقدم الرعاية الأولية بالذكاء الاصطناعي
أطلقت شركة "فورتي هيلث كير"، وهي شركة إقليمية تقدم خدمات الرعاية الصحية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، ميدي باي MediBAY، وهي عيادة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الرعاية الأولية. تعمل فورتي هيلث كير كحاضنة لحلول الرعاية الصحية المتقدمة، "ميدي باي" هي أحدث مبادرة تعمل على تسريع تقدم تقديم الرعاية الصحية.
تتيح ميدي باي للمرضى إكمال رحلة الرعاية الصحية بالكامل في أقل من 30 دقيقة. يغطي النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي الاستشارات والفحوصات ونتائج الفحوصات والتصوير والتشخيصات وتوزيع الأدوية بشكل منظم - كل ذلك داخل كبسولات رقمية مصممة خصيصاً لتلبية الطلب الحالي على الرعاية الصحية الفورية؛ يقلل تصميم ميدي باي من التأخير والأخطاء البشرية، ويبسط تجارب المرضى ويتمتع بفائدة "بشرية" إضافية تتمثل في وجود ممرضات مدربات تدريباً كاملاً واستشارات طبية مباشرة عن بعد مع إمكانية الوصول إلى ترجمات فورية متعددة اللغات. تم تصميم الإطار الرقمي لـ ميدي باي خصيصاً لتخفيف العبء على الأطباء الممارسين العامين والمرافق بما في ذلك المستشفيات، من خلال تحسين إمكانية الوصول وجودة الرعاية.
وقال "كاران ريكي"، مدير التمويل والعمليات في ميدي باي والرئيس التنفيذي لشركة فورتي هيلث كير: "نحن ملتزمون بتلبية الحاجة المتزايدة إلى حلول رعاية صحية فعّالة، وخاصة في مجال الرعاية الأولية. وتتمتع ميدي باي بالقدرة على إحداث ثورة في أنظمة الرعاية الأولية، ونحن نركز حالياً على توسيع هذا النموذج في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الاتحاد الأوروبي، وضمان الامتثال للسلطات الصحية على مستوى العالم".
ويتم إجراء البحث والتطوير لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ميدي باي وبناء منصة ميدي باي والروبوتات والذكاء الاصطناعي بواسطة فيدريكو بافيتي من جامعة بولونيا والرئيس التنفيذي لشركة Efficiento.ai، وهي شركة إيطالية ناجحة للغاية تتمتع بخبرة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأتمتة الآلات والتكنولوجيا المتطورة. يتولى البروفيسور بافيتي قيادة الإطار الرقمي لميدي باي لإنشاء عيادة التشخيص الذكي والرعاية الصحية عن بعد والتي تدمج المبنى بالكامل والآلات الحديثة وسجلات المرضى والتشخيصات والوصفات الطبية في نظام مبسط لتجربة شاملة وسهلة الاستخدام. تضمن مساهماته أن ميدي باي تعمل بأعلى المعايير في التكنولوجيا، مما يعزز السلامة والامتثال وأمان البلوكتشين والكفاءة، سواء كانت العيادة تعمل في شكل ثابت أو متحرك.
وتعد ليلى كريمونا أساس هذا المشروع و الرئيسة التنفيذية ومؤسسة ميدي باي. وبفضل مسيرتها المهنية المخصصة لتحويل تقديم الرعاية الصحية، وتركز رؤية ليلى على توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول إليها للجميع. وتركز على تمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال الأدوات التي تضمن رعاية أسرع تعتمد على البيانات دون التضحية بجودة الخدمات الصحية الشخصية وضمان عمل المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في علاقة تكافلية مع الذكاء الاصطناعي من خلال جعل "التكنولوجيا" في ميدي باي أكثر "إنسانية".
وتمر عيادات ميدي باي حالياً بمراحل متقدمة من تطوير النماذج الأولية، مع إجراء تجارب لضبط الكبسولات الرقمية ومضاعفة نتائج المرضى. ويتم تصميم كل كبسولة رقمية لتخصص معين في الرعاية الصحية، حيث توفر تحليلات وتشخيصات واستشارات متعمقة. ويضمن تكامل المنصة أن كل جانب من جوانب رحلة المريض - من الاستشارة الأولية إلى الدواء - متصل بسلاسة وفعالية ودقة.
ويعد مشروع ميدي باي في طليعة جهود احتضان شركة فورتي هيلث كير، والذي يهدف إلى تقديم حلول مدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي تعالج تحديات الرعاية الصحية العالمية من خلال تقليل أوقات الانتظار، وتعزيز الكفاءة، وتحويل مستوى رعاية المرضى.