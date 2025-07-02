الإمارات: عروض عقارية خاصة مليئة بالعافية والعجائب

لعقود، ارتبط اسم الإمارات العربية المتحدة بالروائع المعمارية، ومتاجر التجزئة الفاخرة، والضيافة الراقية. لكن ثمة سردية جديدة تتبلور؛ سردية تضع العافية، والحركة، والمعنى في صميم السفر. من شواطئ الصحراء الهادئة في منتجع زلال الصحي، إلى الأدرينالين في مدرجات سباق الفورمولا 1 المزدحمة في أبوظبي، تُعيد الدولة تصور السياحة على أنها أكثر من مجرد ملاذ. إنها الآن تتمحور حول التحول.
مع تحول أولويات المسافرين العالميين نحو الرفاهية الشخصية والتجارب الهادفة والبيئات الغامرة، تقود دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المهمة، حيث تمزج التقاليد العلاجية القديمة مع البنية التحتية المستقبلية والأحداث الرياضية النخبوية والترفيه المخصص للعائلة.
أمة مبنية على العافية
قليلٌ من الأماكن يُجسّد روح التحوّل أفضل من منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، الواقع في الطرف الشمالي من قطر، والذي يجذب سياحة العافية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يُعدّ هذا الملاذ أول وجهة عافية متكاملة في الشرق الأوسط، وهو سفير فخور للطب العربي والإسلامي التقليدي. على سبيل المثال، يجمع منتجع زلال الجديد لتجديد الجسم بين العلاج المائي القولوني، والتخسيس بالأشعة تحت الحمراء، والحجامة الجافة، والعلاج الطبيعي الحديث، كل ذلك في رحلة عافية واحدة مُصمّمة خصيصًا. من وجبات إزالة السموم إلى تقنيات نحت الجسم والتدليك التقليدي، إنه ليس مجرد عطلة، بل هو بمثابة إعادة تأهيل جسدي وروحي.
تعكس هذه الخلوات توجهًا أوسع نحو السفر المُشفي، حرفيًا ومجازيًا. لم يعد الأمر يقتصر على "الابتعاد"؛ بل أصبح "العودة أفضل".
صعود السفر بقيادة الرياضة
لكن العافية لا تقتصر على المنتجعات الصحية والمنتجعات الصحية. ففي الإمارات العربية المتحدة، تتجلى في الجري على المضمار، والغطس في المسبح، والهدير من المدرجات. ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة حياة، فإن ما يقرب من 45% من مسافري الإمارات يخططون لقضاء عطلة كاملة حول حدث رياضي كبير. ومع وجود أماكن شهيرة مثل حلبة مرسى ياس ونادي الوصل الرياضي، وفعاليات ضخمة مثل جزيرة القتال UFC وفورمولا 1، لم يعد الأمر يقتصر على مكان الإقامة، بل على ما تختبره.
يقول ستيفن أنسيل، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق حياة: "يشهد السفر الرياضي إقبالاً متزايداً، ونشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين الشغوفين بإقامة عطلاتهم في فنادق حياة، سواءً كانوا يستكشفون وجهة جديدة أو يعيدون زيارة وجهة مفضلة لديهم، فإن السفر لمشاهدة الأحداث الرياضية يوفر فرصة مثالية للجماهير للاستمتاع بحدث فريد، بالإضافة إلى تجارب أوسع نطاقاً تقدمها المدينة."
الأرقام لا تكذب. قال ما يقرب من 30% من المشاركين في الإمارات إنهم مستعدون للسفر آلاف الأميال لحضور مباراة، وأكثر من 50% يعطون الأولوية للقرب من الملاعب الرياضية عند حجز فنادقهم. سواءً كانت الإقامة في فندق حياة بالقرب من ملعب كريكيت في دبي أو فندق يوفر ملاعب بادل ويوجا في الشارقة، فإن الضيوف لا يبحثون عن الراحة فحسب، بل يريدون أيضًا استعادة نشاطهم وحيويتهم.
نوع جديد من المجتمع
يُدرك المطورون أيضًا نبض الحياة. ويُعدّ "هافن" من الدار، وهو مجمع صحي متكامل في دبي، خير دليل على هذا التحوّل. يضم "هافن" أكثر من 2280 وحدة سكنية مُحاطة بحديقة مركزية، ولا يقتصر على مسارات خضراء ومحطات تمارين رياضية فحسب، بل يضم أيضًا جناحًا للاسترخاء، ووحدات ساونا بالأشعة تحت الحمراء، وخدمة كونسيرج للعافية، وهي وسائل راحة كانت في السابق حكرًا على المنتجعات الفاخرة، لكنها أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. ومن خلال حصوله على تصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم وشهادة "ليد" الذهبية، لا يقتصر المجمع على بناء المنازل فحسب؛ بل يُعزز أيضًا الرفاهية. إنها علامة على أن الرفاهية لم تعد حكرًا على فئة معينة؛ بل أصبحت جوهرية.
الترفيه يلتقي بالإندورفين
لا مكان يُضفي هذا المزيج من الترفيه وأسلوب الحياة إثارةً أكبر من ديزني لاند أبوظبي، أول منتزه ديزني في الشرق الأوسط، والمُعلن عنه حديثًا، والمُقام على جزيرة ياس، عاصمة الترفيه الصاعدة في الإمارات العربية المتحدة. وبينما ساهمت منتزهات ديزني العالمية طويلًا في نمو السياحة والعقارات، فإن نسخة أبوظبي تَعِد بالمزيد: لمسة إماراتية فريدة على التجربة الكلاسيكية، مع عمارة ثقافية، ومعالم جذب داخلية وخارجية غامرة، وواجهة بحرية خلابة.
لكن بعيدًا عن الخيال، يُحدث هذا المشروع الضخم نقلة نوعية في المشهد العقاري. ووفقًا لموقع بيوت، ساهم مشروع سي وورلد أبوظبي في زيادة الطلب على العقارات في جزيرة ياس بنسبة 163% بعد إطلاقه عام 2023. ويتوقع المحللون الآن ارتفاعًا في قيم العقارات بالقرب من ديزني لاند بنسبة 30-50% خلال خمس سنوات من إطلاقه.
يقول خبير عقاري: "وصول ديزني لاند إلى أبوظبي ليس مجرد حدث ترفيهي، بل نقطة تحول اقتصادية. بالنسبة لسوق العقارات، يُشير إلى بداية حقبة استثمارية جديدة، يتقاطع فيها أسلوب الحياة والتراث".
لا تقتصر العائلات التي تجتذبها سحر ديزني على البقاء لمدة أسبوع فحسب، بل إنها تتبنى بشكل متزايد أسلوب حياة يجمع بين العافية والمجتمع والراحة.
الحركة كدواء
لا تقتصر سياحة العافية على قوائم المنتجعات الصحية الفاخرة أو جداول اليوغا، بل أصبحت، وبشكل متزايد، تُعنى بحرية الحركة؛ ركوب الدراجات، والسباحة، والمشي، أو الرقص دون انقطاع. كشف استطلاع أجرته فنادق حياة أن 40% من مسافري الإمارات يُعطون الأولوية للحفاظ على لياقتهم البدنية أثناء السفر، بينما يسافر 33% منهم لتطوير انضباطهم أو تحقيق هدف شخصي. وتنتشر هذه العقلية أيضًا في رحلات العمل: حيث أفاد ما يقرب من 42% من المشاركين أن إمكانية الوصول إلى المرافق الرياضية تُسهم في نجاح رحلة العمل أو فشلها. وهذا يُفسر استثمار المزيد من الفنادق في وسائل الراحة المُحسّنة للأداء؛ مثل أجنحة الاستشفاء، وخيارات التغذية المُخصصة، وحتى التقنيات الذكية التي تُناسب عادات النوم أو التدريب. تُرسّخ الإمارات مكانتها ليس فقط كوجهة للاسترخاء، بل كوجهة للأداء.
المستقبل الهجين
مع استمرار الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في مشاريع ضخمة، من ملاذات العافية إلى المدن الرياضية فائقة الترابط، فإنها تُعيد صياغة مستقبلها ببراعة. تُظهر نتائج حياة أن الضيوف الآن يرغبون في كليهما: متعة الاستاد وهدوء المنتجع الصحي. يريدون تناول طعام صحي، ونومًا أفضل، وتدريبًا مكثفًا، والعودة إلى ديارهم وقد تغيروا جذريًا.
وتستمع العلامات التجارية في قطاعات الضيافة والعقارات والسياحة. سواء من خلال علاجات زلال المستوحاة من TAIM، أو مجتمعات الدار الصديقة للبيئة، أو مشاريع إعمار التي تُركز على العافية بقيمة 15 مليار دولار، أو أول ظهور عالمي لشركة ديزني في الشرق الأوسط، فإن الرسالة واضحة: مستقبل العافية يكمن في الهدف.
إنها تتعلق بالحركة والمعنى. تتعلق بكيفية تأثير المكان عليك. لمن يبحث عن أكثر من مجرد ملاذ، تقدم الإمارات العربية المتحدة شيئًا أعمق: مكان لا يشجع على التحول فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من المشهد الطبيعي.