الإمارات: عروض عقارية خاصة مليئة بالعافية والعجائب

يُدرك المطورون أيضًا نبض الحياة. ويُعدّ "هافن" من الدار، وهو مجمع صحي متكامل في دبي، خير دليل على هذا التحوّل. يضم "هافن" أكثر من 2280 وحدة سكنية مُحاطة بحديقة مركزية، ولا يقتصر على مسارات خضراء ومحطات تمارين رياضية فحسب، بل يضم أيضًا جناحًا للاسترخاء، ووحدات ساونا بالأشعة تحت الحمراء، وخدمة كونسيرج للعافية، وهي وسائل راحة كانت في السابق حكرًا على المنتجعات الفاخرة، لكنها أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. ومن خلال حصوله على تصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم وشهادة "ليد" الذهبية، لا يقتصر المجمع على بناء المنازل فحسب؛ بل يُعزز أيضًا الرفاهية. إنها علامة على أن الرفاهية لم تعد حكرًا على فئة معينة؛ بل أصبحت جوهرية.