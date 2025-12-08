الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في إدارة المشاريع

ورغم أن أعداد الشهادات قد تتقلب بفعل الدورات الاقتصادية، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى توسع مستدام. فارتفاع الاستثمارات في المشاريع العملاقة، والبنية التحتية المستدامة، وتنويع السياحة، والتحول الرقمي للحكومة يعزز الحاجة إلى فرق مشاريع ذات مهارات عالية، قادرة على تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. ومع تسارع وتيرة التحول في الاقتصادات المجاورة، تكرّس ثقافة إدارة المشاريع الراسخة في دولة الإمارات مكانتها كنموذج إقليمي ومرجع عالمي في هذا المجال.