الإمارات: صناديق الاستثمار العقاري تُسجل اكتتابات قياسية وعوائد جاذبة نحو ريادة إقليمية

تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل واعد لأنها توفر للمستثمرين طريقة للاستفادة من العقارات الرئيسية دون متاعب الملكية المباشرة، كما يقول أحد الخبراء.

وقال مادهاف دار، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زازن العقارية، إن سوق صناديق الاستثمار العقاري في دبي تلقى دفعة كبيرة من الطرح العام الأولي الذي أطلقته شركة دبي القابضة مؤخراً لجمع 14.3 مليار درهم، مع تقديم عائد إجمالي يصل إلى 8%.

صناديق الاستثمار العقاري (ريتز) في الإمارات العربية المتحدة تتجه نحو الصدارة. لنأخذ على سبيل المثال الطرح الأول الناجح لصندوق دبي السكني ريت في 28 مايو 2025، حيث انطلق بقيمة سوقية بلغت 14.3 مليار درهم إماراتي، وعائد إجمالي متوقع يتراوح بين 7% و8%. وقد تجاوز الاكتتاب 26 مرة عند الطلب، متجاوزًا 56 مليار درهم إماراتي، مما يثبت أن المستثمرين يرون قيمة حقيقية هنا، وقد كان هذا الطرح الأول مذهلاً، وفقًا لدار لـ BTR.

لا يقتصر الأمر على العائد فقط، مع أن العائد الذي يتراوح بين 7% و8% يُسهم بلا شك؛ بل يتعلق بتبني الشفافية، والنضج التنظيمي، والسيولة في سوقٍ جاهزٍ للتطور والتوسع مستقبلًا، كما قال. وأضاف: "هذا ليس مجرد نجاحٍ عابر؛ بل هو بداية تحولٍ جذري. نحن ننتقل من الرهانات التقديرية عالية المخاطر على العقارات قيد الإنشاء إلى استراتيجيات دخلٍ طويلة الأجل مُهيكلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تُتيح صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الآن فرصةً للاستثمار في العقارات الرئيسية دون عناء التملك المباشر. فهي تُوفر عائدًا، وحوكمة، وتدفقًا، وتُحقق ذلك بمستوىً من التطور يُميزها في المنطقة".

وردًا على سؤال حول آفاق صناديق الاستثمار العقاري في المنطقة، قال إن أصول صناديق الاستثمار العقاري المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تبلغ حوالي 11.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وأن تصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو إجمالي مركب قوي يبلغ 8.2%. وأضاف: "تُبرز هذه الأرقام سوقًا آخذة في التبلور، لكنها لا تزال أمامها فرص نمو كبيرة. وتظل الإمارات العربية المتحدة، ودبي تحديدًا، المحور الرئيسي في هذا التطور".

بحلول نهاية العام، توقع أن تصل قيمة صناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 16-17 مليار دولار أمريكي، مع ثبات عوائدها في الإمارات العربية المتحدة بين 7% و8%، باستثناء الصدمات الخارجية. وأضاف: "بالنسبة لدبي تحديدًا، فإن زيادة الإدراجات، وتعميق حضور المستثمرين، واستمرار تدفقات الدخل، كلها عوامل كفيلة بترسيخ مكانة صناديق الاستثمار العقاري كركيزة أساسية في عالم الاستثمار العقاري في المنطقة".