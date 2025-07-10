الإمارات: شاب جامعي يخترع ذكاءً اصطناعياً ويهزم الكبار

نجح شابٌّ يبلغ من العمر 21 عامًا، ترك دراسته الجامعية ويقيم في الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق ما قد تعجز عنه شركات التكنولوجيا العملاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. قام "قدوس باتيفادا"، مؤسس شركة ASI، وهي شركة تعليم قائم على الذكاء الاصطناعي، ببناء MyASI، وهو نظام وكلاء ذكاء اصطناعي يحتل المرتبة الأولى عالميًا في معيار GAIA (وهو معيار دقيق لتقييم الذكاء العام لمساعدي الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات)، متفوقًا على عمالقة مثل OpenAI وGenspark.