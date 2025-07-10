نجح شابٌّ يبلغ من العمر 21 عامًا، ترك دراسته الجامعية ويقيم في الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق ما قد تعجز عنه شركات التكنولوجيا العملاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. قام "قدوس باتيفادا"، مؤسس شركة ASI، وهي شركة تعليم قائم على الذكاء الاصطناعي، ببناء MyASI، وهو نظام وكلاء ذكاء اصطناعي يحتل المرتبة الأولى عالميًا في معيار GAIA (وهو معيار دقيق لتقييم الذكاء العام لمساعدي الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات)، متفوقًا على عمالقة مثل OpenAI وGenspark.
وبفريق مكون من خمسة أفراد فقط وميزانية محدودة تبلغ 20 ألف دولار (حوالي 73.500 درهم)، فإن الإنجاز الذي حققه باتيفادا هو مؤشر على أن الموجة التالية من ابتكارات الذكاء الاصطناعي ربما لم تعد تخضع لجيوب وادي السيليكون العميقة، ولكن للمفكرين الجريئين في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة.
"بصراحة؟ كدنا نصدق النتائج بأنفسنا. أجرينا اختبارات الأداء ثلاث مرات،" قال باتيفادا، الذي أحدث ضجة في قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن طوّر سابقًا مُعلّم الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التعليم. "بينما تُبذّر OpenAI مليارات الدولارات في محاولة بناء نظام رقمي مُبتكر، أنشأنا ما يحتاجه الناس بالفعل: ذكاء اصطناعي يُخرّج آلاف الخبراء المتخصصين."
في حين تتسابق معظم شركات التكنولوجيا لبناء حلول تناسب الجميع، فإن MyASI تسلك مسارًا مختلفًا، وهو المسار الذي يتمحور حول الدقة.
أوضح باتيفادا أن قوة الشركة تكمن في تخصصها الفائق، حيث تُنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مُصممين بدقة لأداء أدوار محددة - سواءً كان ذلك تولي دور المدير المالي، أو الإبداع كمصمم، أو التفكير كباحث، أو الترويج كمسوق مطاعم. صُمم كل وكيل ليتميز في مجاله الخاص، وليس فقط للعمل على نطاق واسع.
طرحنا سؤالاً مختلفاً: ماذا لو كان بإمكانكم امتلاك آلاف من أنظمة الذكاء الاصطناعي، كلٌّ منها بارع في شيءٍ واحدٍ تحتاجونه؟ وقد تفوقت إجابتنا على هدفهم في المعيار الوحيد المهم، كما أوضح. "عندما لا تستطيعون التفوق على منافسيكم في الإنفاق بعشرة آلاف ضعف، عليكم التفوق عليهم في التفكير."
لم يبدأ الإلهام بطموحٍ للتفوق على شركات التكنولوجيا الكبرى. بل إن جذوره في الواقع تعود إلى التعليم.
قال باتيفادا: "اكتشفنا النار أثناء محاولتنا إشعال شمعة. كنا نبني مُعلّمين مُخصّصين بالذكاء الاصطناعي - أنظمة لا تُعلّم فقط، بل تفهم أيضًا كيف يتعلّم كل طالب على حدة. ثم أدركنا أن البنية التي تُنشئ مُعلّمًا مثاليًا لك يُمكنها أن تُنشئ لك أي شيء مثاليًا."
من هذا الأساس، نشأ نظام MyASI، القادر الآن على إنشاء مواقع ويب وتطبيقات وألعاب كاملة الوظائف - في غضون دقائق. وفي مثالٍ بارز، سرد باتيفادا تجربةً رائعةً، حيث استخدم أحد المستخدمين في القاهرة النظام لتحويل مطعم عائلته رقميًا.
وصف رؤيته لـ MyASI باللغة العربية - قصة جدته، والأجواء التي أراد نقلها. وبعد عشرين دقيقة، أصبح لديه موقع إلكتروني مذهل، وقوائم طعام رقمية، وقوالب لوسائل التواصل الاجتماعي، وحتى نظام حجز، كما قال.
في حالة أخرى، قام مستخدم تجريبي ببناء موقع ويب وبيعه مقابل 600 دولار باستخدام موجه ذكاء اصطناعي واحد فقط - وهي النتيجة التي تتطلب عادةً وكالة تصميم، وأسابيع من الذهاب والإياب، ورأس مال كبير.
السحر لا يكمن في السرعة، بل في منح الجميع القدرة على ابتكار ما يتخيلونه تمامًا، دون الحاجة إلى خبرة.
وما يجعل هذا الإنجاز ذا أهمية خاصة هو المكان الذي حدث فيه: دولة الإمارات العربية المتحدة.
قال باتيفادا: "نحن نُمثّل لحظة الاستكشاف العميق للإمارات العربية المتحدة - إلا أننا لم نُضاهِ الأمريكيين والصينيين فحسب، بل تفوقنا عليهم أيضًا". وأضاف: "لا تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون النسخة الثانية من وادي السيليكون - بل إنها تُعدّ خطةً جديدةً تمامًا. خطةٌ يستطيع فيها شابٌّ مُنقطعٌ عن الدراسة في الحادية والعشرين من عمره وأربعة مهندسين مُبدعين التفوق على شركاتٍ تُقدّر قيمتها بمئات المليارات".
في غضون ذلك، يُثبت نجاح MyASI سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لتصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي. فالدعم الحكومي، ودعم المستثمرين، وبيئة عمل غنية بالمواهب، كلها عوامل تُسهم في نشوء ثقافة تكنولوجية جديدة - ثقافة لا تقتصر على الحجم، بل على الذكاء.
وصف ساتيا ناديلا نهجنا سابقًا بأنه رائد خلال زيارته لأبوظبي. وقال: "نظرًا لخبرته الواسعة في مجال التكنولوجيا، فقد كان هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة لنا".
من التعليم والضيافة إلى البحث والتمويل، ينتشر مستخدمو MyASI بالفعل عبر الصناعات.
طوّرت إحدى الجامعات منهجًا تعليميًا تنفيذيًا كاملاً في ساعات. يستخدم باحثو السرطان وكلاءنا. تتنافس الشركات الصغيرة كشركات من قائمة فورتشن 500، كما قال باتيفادا. "ومع ذلك، لم نرَ سوى 1% مما هو ممكن."
ويعتقد باتيفادا أن التحول في الهندسة المعمارية هو الثورة الحقيقية - وهي الثورة التي يمكن أن تنافس اختراع الإنترنت أو حتى الطباعة.
دعني أرسم لك مستقبلين، أوضح. المستقبل أ: ذكاء اصطناعي ضخم بارع في كل شيء. المستقبل ب: لديك فريق من خبراء الذكاء الاصطناعي يعرفونك جيدًا... كل واحد منهم بارع في عمله الذي يناسب احتياجاتك. أي مستقبل ستراهن عليه؟
بدعم من أسماء مرموقة مثل مارك كوبان (من برنامج Shark Tank)، وGSV، ومجموعة دبي للمستثمرين الملائكة، من المقرر أن تنتقل MyASI من مرحلة الإصدار التجريبي إلى مرحلة التوفر العام قريبًا. قائمة الانتظار مفتوحة حاليًا على موقع myasi.com، ويعمل المطورون حول العالم بالفعل على تطوير بنيتها التحتية.
لكن باتيفادا واضح - الأمر لا يقتصر على معايير أو تمويل المشاريع. "هذه لحظة حاسمة للذكاء الاصطناعي. بينما يشترون أفضل المواهب، نفوز نحن بالبطولات بفضل الرياضيات والخيال."
عندما سئل عن نصيحته للبنائين في كل مكان؟
قال: "تقبّلوا قيودكم. تجاهلوا القيود - باحترام. حلّوا مشاكل حقيقية لأشخاص حقيقيين. والأهم من ذلك: ابدأوا الآن. لم تعد الجغرافيا مهمة. لقد بنينا هذا من الإمارات العربية المتحدة. يمكنكم البناء من أي مكان."