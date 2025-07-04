الإمارات: سوق العقارات الفاخرة نمو قوي في 2025

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا في عام 2025 وما بعده، مدفوعًا بأسس اقتصادية متينة، وسياسات داعمة للمستثمرين، وهجرة الثروات العالمية. ومن المتوقع أن تشهد دبي، مركزًا عالميًا للفخامة، نموًا سنويًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و8%، مع تصدر مناطق رئيسية مثل نخلة جميرا ووسط مدينة دبي هذا النمو بفضل طلب الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وفقًا للخبراء.
توقع كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء العقارات والمحللين أن يشهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا ليصبح أكثر تنوعًا وحيوية، يتميز بعروض مميزة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن نمط حياة عصري وفرص استثمارية مميزة. وأضافوا أن المبادرات الحكومية، بما في ذلك التأشيرات الذهبية والإعفاء الضريبي، لا تزال تجذب المستثمرين الدوليين، لا سيما من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
من المتوقع أن يُسهم التدفق المستمر للمغتربين وأصحاب الثروات الكبيرة، بفضل البيئة الضريبية المواتية والموقع الاستراتيجي للمنطقة، في دعم الطلب على المساكن الفاخرة. وصرح خبراء بأن المشاريع الكبرى، بما في ذلك المشاريع المميزة مثل برج خور دبي المرتقب والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية، ستعزز جاذبية السوق.
وقال ماركوس أندرسون، مدير المبيعات في Penthouse.ae، إن قطاع العقارات الفاخرة للغاية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزال قوياً بشكل استثنائي.
نتوقع استمرار الطلب القوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفق كبير من أصحاب الثروات الطائلة. ويُعدّ هذا الانتقال خطوة استراتيجية من جانب النخب العالمية، التي تجذبها سمات الإمارات العربية المتحدة الجذابة، بما في ذلك الاستقرار السياسي غير المسبوق، والبيئة الجاذبة للأعمال، والمزايا الضريبية الجذابة، وأسلوب الحياة الراقي عالمي المستوى. وتُشكّل هذه العوامل مجتمعةً عامل جذب قوي للثروات والاستثمار، مما يضمن نموًا مستدامًا لسوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة في المستقبل المنظور، وفقًا لأندرسون.
قال إن النصف الأول من عام 2025 كان استثنائيًا لسوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، مستفيدًا من الزخم القوي الذي شهده عام 2024. وأضاف: "شهدنا صفقات قياسية في جميع أنحاء القطاع، مما عزز ثقة السوق بشكل كبير وزاد من إقبال المشترين. ويعود هذا الأداء القوي بشكل كبير إلى استمرار الطلب المرتفع في مواقع رئيسية مثل نخلة جميرا، وخليج جميرا، وتلال الإمارات، وتلال دبي".
وأضاف أن ازدياد المشاريع ذات العلامات التجارية الفاخرة للغاية لعب دورًا حاسمًا في تسريع نمو هذا القطاع الحصري. وتبدو الصورة العامة واعدة للغاية، ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا مستدامًا.
وقال حيدر طعيمة، المدير العام ورئيس أبحاث العقارات في فاليوسترات، إن العقارات الفاخرة المتميزة اجتذبت المستثمرين العالميين والأفراد الأثرياء والمليونيرات الذين انتقلوا إلى الإمارات العربية المتحدة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، وصل مؤشر أسعار القيمة الأساسية (VPI) إلى مستوى قياسي جديد بلغ 220.7 نقطة، أي أكثر من ضعف خط الأساس البالغ 100 في الربع الأول من عام 2021، مما يشير إلى استمرار القوة على الرغم من التباطؤ الطفيف في النمو.
وقال طعيمة لـ BTR: "ارتفعت تقييمات العقارات الرئيسية، مدفوعة بالمناظر الاستثنائية ووسائل الراحة المتميزة والمرافق المتفوقة والتخطيطات المصممة جيدًا، بنسبة 27.5٪ سنويًا و5.3٪ منذ الربع الرابع من عام 2024، مما يمثل أدنى زيادة ربع سنوية في الأشهر الثمانية عشر الماضية".
وأضاف أنه في عام 2024، سيتم بيع أكثر من 1300 عقار بأكثر من 10 ملايين درهم، وهو ما يمثل 2.5% من إجمالي مبيعات المنازل الجاهزة؛ وبحلول مايو 2025، سترتفع هذه النسبة إلى 3%.
يواصل برنامج التأشيرة الذهبية تعزيز الاستثمار، حيث تشمل 35% من المبيعات عقارات تزيد قيمتها عن مليوني درهم، وهو الحد الأدنى للحصول على إقامة لمدة عشر سنوات. وتشير توقعات العقارات الفاخرة إلى تباطؤ النمو واستقرار السوق. وقد انخفضت زيادات إيجارات الفلل بالفعل إلى خانة الآحاد، ومن المتوقع أن تحذو القيم الرأسمالية حذوها، وفقًا لطعيمة.
القدرة على الاستمرار
قال بي بي فارغيز، رئيس الخدمات المهنية في كوشمان آند ويكفيلد كور، إن من المتوقع أن يظهر قطاع العقارات الفاخرة مرونة خلال النصف الثاني من العام.
نتوقع مرونةً مستدامة في قطاع العقارات الفاخرة للغاية خلال النصف الثاني من العام وما بعده. وبينما قد تبدأ أسواق العقارات السكنية الأوسع بالعودة إلى وضعها الطبيعي مع طرح عروض جديدة، لا يزال قطاع العقارات الفاخرة مدعومًا هيكليًا بندرة المنتجات، والطلب العالمي على العقارات الفاخرة، واستمرار تدفقات الثروات، وفقًا لتصريح فارغيز لـ BTR.
لا تزال المواقع الرئيسية المطلة على الواجهة البحرية، والمساكن ذات العلامات التجارية، والأصول الفاخرة محدودة العرض تشهد إقبالاً قوياً. ومع مرور الوقت، قد تتراجع الأسعار نتيجةً للنمو السريع الذي شهدته السنوات الأخيرة، إلا أن قوة الطلب، وخاصةً من رأس المال العالمي، لا تزال تدعم الاستقرار على المدى الطويل، على حد قوله.
وفي معرض رده على سؤال، قال إن الزخم القوي من عام 2024 استمر في النصف الأول من عام 2025، مع بقاء نشاط سوق العقارات الفاخرة مرتفعاً بشكل ملحوظ، وخاصة في شريحة 20 مليون درهم وما فوق.
يُعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المستمر من المشترين الإقليميين والدوليين. وسجلت المعاملات في هذه الفئة السعرية زيادة بنسبة 85% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تركيز النشاط المتزايد في مواقع رئيسية مثل نخلة جميرا، وخليج جميرا، ونخلة جبل علي، ودبي هيلز إستيت. والأهم من ذلك، أن هذا القطاع لا يزال مدفوعًا بشكل كبير بالمشترين النقديين، مما يوفر لهم حماية من ضغوط التمويل العالمية.
قال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية، إن سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي لا يزال في وضع جيد لمواصلة النمو. ومع استمرار محدودية العرض واستمرار الطلب من المشترين الدوليين، نتوقع أن يشهد قطاع العقارات الفاخرة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و9% بحلول نهاية العام.
في عام ٢٠٢٤، انخفضت قوائم العقارات في أبرز المجمعات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة ٥٢٪، بينما انخفض توافر المنازل الفاخرة، التي يزيد سعرها عن ١٠ ملايين دولار أمريكي، بنسبة ٦٥٪. ومع قلة المشاريع الجديدة قيد الإنشاء عند هذا المستوى، نتوقع استمرار الضغط الصعودي على الأسعار حتى عام ٢٠٢٦.
ردًا على سؤال، قال إن السوق أظهر مرونة قوية. ففي الربع الأول من عام 2025، سجلت دبي 111 صفقة تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.7% عن الفترة نفسها من عام 2024. وأضاف: "يأتي هذا في أعقاب عام 2024 القياسي الذي قادت فيه دبي الأسواق العالمية بـ 435 صفقة عقارية فائقة الجودة، بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار دولار، متجاوزةً بذلك مدنًا كانت مهيمنة تقليديًا مثل لندن ونيويورك".
يلعب أصحاب الثروات الكبيرة دورًا رئيسيًا
قال فارغيز من كوشمان آند ويكفيلد كور إن جاذبية العقارات الفاخرة المتميزة متعددة الجوانب. وأضاف: "الاستقرار السياسي والتنظيمي، والملكية الأجنبية الكاملة، وبرامج الإقامة طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية، وبيئة دبي الخالية من ضرائب الدخل، عوامل لا تزال تجذب رؤوس الأموال. وبالمثل، فإن مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال عالمي، مدعومة باستثمارات في البنية التحتية مثل مركز دبي المالي العالمي 2.0 وتوسعة مطار آل مكتوم، تُعزز الطلب على المدى الطويل. كما أن عوامل نمط الحياة - الرعاية الصحية عالية الجودة، والتعليم، والسلامة، والتواصل العالمي - تُعزز قرار العديد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يعتبرون دبي وجهةً للإقامة والاستثمار في آنٍ واحد".
قال فارغيز إنه يتفق مع فكرة أن هجرة أصحاب الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين لها تأثير إيجابي على سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "يظل هذا أحد أهم العوامل الهيكلية المحفزة لقطاع العقارات الفاخرة. ومن المتوقع أن تجذب الإمارات 7,100 مليونير جديد في عام 2025، وهو أعلى صافي تدفق عالمي. ويتجه جزء كبير من هذا رأس المال إلى العقارات الفاخرة، لا سيما في الأصول محدودة العرض التي تتميز بخصائص الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. وإلى جانب عمليات الشراء الفردية، نشهد أيضًا نشاطًا متزايدًا من مكاتب العائلات ومنصات إدارة الثروات التي تخصص رأس المال للاستخدام الشخصي والأصول الاستثمارية المتميزة".
قال سيد إن دبي ترسّخت مكانتها بشكل متزايد كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال المتنقلة عالميًا. وتوفر المدينة مزيجًا مثاليًا من أسلوب الحياة، والتواصل، والأمان المالي طويل الأجل، مدعومةً ببيئة تنظيمية تدعم الاستثمار الفردي والمؤسسي على حد سواء.
في هذا السياق، نشهد باستمرار إقبالاً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة على اقتناء العقارات، ليس كأصول مضاربة فحسب، بل كمساكن أساسية ومنازل ثانية وممتلكات متعددة الأجيال. ويتجلى هذا التحول السلوكي بشكل خاص في قطاع العقارات الفاخرة. ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، سجلت دبي 111 صفقة تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، وبلغ متوسط حجم الصفقة حوالي 17.1 مليون دولار أمريكي (63 مليون درهم). وتدل هذه الأرقام على عمق الطلب واستمرار جاذبية أكثر المناطق السكنية رواجاً في دبي.
وأضاف أنه "مع استمرار تنوع الثروة العالمية عبر المناطق، فإن قدرة دبي على جذب واحتفاظ رأس المال من هذا المستوى تعزز ظهورها كموطن دائم للمستثمرين الدوليين".
المحفز الرئيسي
وقال أندرسون إن الارتفاع في الطلب على العقارات الفاخرة المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي، مدفوع بالعديد من العوامل.
نشهد تدفقًا كبيرًا للثروات العالمية، بفضل برنامج التأشيرة الذهبية الطموح والاستقرار السياسي القوي في المنطقة. أضف إلى ذلك المزايا الضريبية الجذابة وبيئة الأعمال الجاذبة، لتحصل على مزيج مثالي من الحوافز لأصحاب الثروات الطائلة. ومع استمرار نمو دبي السريع كمركز عالمي، فإنها تجذب بطبيعة الحال المزيد من أصحاب الثروات الطائلة، مما يدفع قطاع الفخامة الفائقة إلى النمو.
قال إن تدفق أصحاب الثروات الطائلة والمليونيرات يُمثل بلا شك حافزًا قويًا، إذ يعزز الاستثمارات في العقارات الفاخرة المتميزة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً في دبي. وأضاف: "هذه الهجرة ليست مجرد توجه، بل تُحدث أثرًا إيجابيًا: فكلما زاد عدد الأفراد الأثرياء الذين يستقرون هنا، زاد تشجيع الآخرين على اللحاق بهم".
قال إن هؤلاء المستثمرين المميزين ينبهرون وينجذبون باستمرار إلى العروض الجذابة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل مزايا ضريبية مواتية، وبيئة أعمال مشجعة للغاية، وأسلوب حياة فاخر لا مثيل له. علاوة على ذلك، فإن توفر بعض أفضل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية في العالم يعزز جاذبية الإمارات كوجهة شاملة للنخبة العالمية.
وأضاف: "كان من أهم العوامل الدافعة لهذا القطاع تزايد عدد العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية المرموقة. توفر هذه المشاريع مزيجًا فريدًا من الحصرية، والمرافق عالمية المستوى، ومكانة العلامة التجارية الموثوقة، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للأثرياء. ومع تزايد عدد هؤلاء الأثرياء الذين يختارون دبي، نتوقع استمرار هذا الزخم، مما يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للمعيشة الفاخرة والاستثمار".
تأثير التأشيرة الذهبية
قال أندرسون إن برنامج التأشيرة الذهبية يُعدّ أحد أهم أسباب الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة. وأضاف: "نعم، بلا شك، يُعدّ برنامج التأشيرة الذهبية أحد أهم العوامل الدافعة وراء طفرة الاستثمار في العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة. فسهولته وارتباطه المباشر باقتناء العقارات يجعله خيارًا جذابًا للغاية للمستثمرين العالميين".
إنه أمرٌ فريدٌ حقًا - فنادرًا ما تُقدّم أماكنٌ في العالم مثل هذا المسار السهل للحصول على إقامة طويلة الأمد بمجرد شراء عقار. إن إمكانية الحصول على تأشيرة ذهبية لمدة عشر سنوات، سهلة الحصول عليها وتجديدها، إلى جانب ضمان التملك الحر للعقارات، تجعل الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أكثر البيئات ملاءمةً للمستثمرين عالميًا. كما أن عدم حاجة المستثمرين إلى الإقامة الدائمة في الدولة للحفاظ على التأشيرة يُعزز جاذبيتها، ويجعلها حافزًا قويًا للأثرياء الساعين إلى تأمين مستقبلهم وأصولهم في سوقٍ مستقرةٍ ومزدهرة.
قال فارغيز إن التأشيرة الذهبية تُسهم بلا شك في هذا التوجه، فهي توفر استقرارًا في الإقامة يُمكّن المستثمرين من تبني رؤية بعيدة المدى. ومع ذلك، فهي تُمثل جزءًا من مجموعة أوسع من الدوافع. وأضاف: "بالنسبة للعديد من المشترين ذوي الثروات الكبيرة، تُشكل قراراتهم في نهاية المطاف مزيج الإمارات العربية المتحدة من الحفاظ على رأس المال، والحياد السياسي، وجودة الحياة، ووضوح السياسات. يُعزز إطار التأشيرة الذهبية القدرة التنافسية العالمية لدبي، ولكنه ليس الدافع الوحيد".
أقرّ سيد بفوائد برنامج التأشيرة الذهبية، وقال إنه جذب استثمارات كبيرة في قطاع العقارات الفاخرة. وأضاف: "نعم، لقد كانت التأشيرة الذهبية دافعًا أساسيًا للالتزام طويل الأمد. فمن خلال توفير إقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من خلال الاستثمار العقاري، حوّل البرنامج دبي من وجهة استثمارية إلى وجهة إقامة دائمة للعديد من المستثمرين العالميين".
بينما لا تزال التأشيرة الذهبية تُشكّل رافعةً سياسيةً رئيسية، فإن قوة السوق ترتكز بالقدر نفسه على قيود العرض، والطلب الدولي المتواصل، ومكانة دبي المتطورة كوجهة إقامة رئيسية. هذه الأسس، وليست الحوافز الاستثنائية، هي ما يدعم الاستقرار طويل الأمد لقطاع العقارات الفاخرة، كما أضاف.