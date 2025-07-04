الإمارات: سوق العقارات الفاخرة نمو قوي في 2025

قال فارغيز إنه يتفق مع فكرة أن هجرة أصحاب الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين لها تأثير إيجابي على سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "يظل هذا أحد أهم العوامل الهيكلية المحفزة لقطاع العقارات الفاخرة. ومن المتوقع أن تجذب الإمارات 7,100 مليونير جديد في عام 2025، وهو أعلى صافي تدفق عالمي. ويتجه جزء كبير من هذا رأس المال إلى العقارات الفاخرة، لا سيما في الأصول محدودة العرض التي تتميز بخصائص الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. وإلى جانب عمليات الشراء الفردية، نشهد أيضًا نشاطًا متزايدًا من مكاتب العائلات ومنصات إدارة الثروات التي تخصص رأس المال للاستخدام الشخصي والأصول الاستثمارية المتميزة".