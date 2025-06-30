"الإمارات ريت" يتألق: ارتفاع الأرباح 24% ونمو العقارات 14% في الربع الأول 2025

الإمارات ريت" تحقق نتائج قوية في الربع الأول 2025: ارتفاع إيرادات العقارات 24%

ارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

تاريخ النشر: الاثنين 30 يونيو 2025، 4:25 مساءً

أفادت شركة "إكويتاتيفا (دبي) المحدودة"، مدير صندوق "الإمارات ريت" العقاري، يوم الاثنين عن تحقيق إجمالي إيرادات عقارية بلغت 19 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 24% على أساس المقارنة بالمثل سنويًا.

ظلت الكفاءة التشغيلية محركًا رئيسيًا للأداء في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت مصاريف تشغيل العقارات بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3 ملايين دولار. على الرغم من استبعاد الإيرادات من الأصول المباعة، ظلت صافي إيرادات العقارات ثابتة عند 16 مليون دولار، مما يؤكد مرونة وقوة توليد الدخل للمحفظة الأساسية. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف التمويل الصافية بشكل حاد بنسبة 57% لتصل إلى 6 ملايين دولار، مدفوعة بإعادة تمويل الصكوك الناجحة في أواخر عام 2024 وانخفاض التعرض للتمويل، مما عزز الأرباح والتدفقات النقدية بشكل مباشر.

نمو قوي في قيمة المحفظة العقارية وارتفاع الإشغال

ارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.0 مليار درهم) على الرغم من عمليات التصرف الاستراتيجية في الأصول. وقد دعم هذا النمو مكاسب إعادة التقييم غير المحققة بقيمة 149 مليون دولار.

ظلت أساسيات المحفظة قوية بشكل استثنائي، حيث بلغت نسبة الإشغال 95%، مدعومة بزيادة بنسبة 17% على أساس سنوي في أسعار الإيجارات التجارية والتجزئة.

استراتيجية ناجحة وتوزيع أرباح

في وقت سابق من يونيو، وافق مساهمو "الإمارات ريت" على قرار توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي أو 0.02 دولار أمريكي للسهم العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تفويض مدير الصندوق بالسماح بدفع توزيعات أرباح أخرى في وقت لاحق من العام.

صرح تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا (دبي)"، لصحيفة "خليج تايمز" بعد إعلان النتائج: "لقد نفذنا استراتيجية من مرحلتين، شهدت المرحلة الأولى زيادة معدلات الإشغال، وإدارة قوية للتكاليف التشغيلية، وزيادة في إيرادات الإيجارات. ثم قمنا ببيع أصول مختارة بأسعار مميزة في سوق ديناميكي، مما مكن عائداتها من سداد كامل لتسهيلات بنكية وتسوية جزئية للصكوك، تلاها إعادة التمويل لتوفير هيكل رأسمالي أكثر كفاءة ومرونة. هذه المبادرات زودتنا بمنصة مرنة لتحقيق عوائد مستدامة، ودعم سياستنا التقدمية لتوزيع الأرباح".