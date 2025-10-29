الإمارات ..ريادة في الاقتصاد الدائري واستدامة متجددة

في جميع أنحاء العالم، تُواجه الدول تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على أنماط الحياة العصرية مع الحد من الأثر البيئي. تُعدّ أوروبا رائدة في ابتكارات الاقتصاد الدائري، مُشجّعةً على استخدام المواد بطريقة أكثر ذكاءً ونماذج إنتاج مستدامة، بينما تُشجّع اليابان الابتكار في المواد القابلة للتحلل الحيوي. في الولايات المتحدة، تلتزم الشركات بالتغليف المستدام، وتُجري مدنٌ من سيدني إلى كوبنهاغن تجارب على مراكز الاقتصاد الدائري لتحويل النفايات إلى موارد قيّمة.

لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليميًا في مجال الاستدامة. فمن حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلى الاستثمار في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق إحدى أولى سياسات الاقتصاد الدائري في المنطقة، تتسارع وتيرة الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع ذلك، ورغم التقدم الملحوظ، لا يزال 95% من نفايات الإمارات العربية المتحدة ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات، بينما يظل نصيب الفرد من نفايات الطعام والبلاستيك من بين أعلى المعدلات عالميًا.

ورغم الوعي المتزايد، يظل التحدي معقداً لأن الاستهلاك العالمي، وأنماط الحياة القائمة على الراحة، وأنظمة إدارة النفايات المجزأة لا تزال تتفوق على الحلول التقليدية.

لا يزال المستهلكون يتوقون للراحة. تُعدّ القهوة الجاهزة، وخدمة التوصيل إلى المنازل، والمنتجات المُغلّفة بعناية جزءًا لا يتجزأ من الحياة العصرية، وكذلك الرغبة في الحد من التلوث. لا يكمن الحل في تقليل الاستهلاك، بل في تحسينه من خلال إعادة النظر في المواد والأنظمة التي تُشكّل أساس الحياة العصرية، وتبنّي حلول مستدامة وقابلة للتطوير، ومتكاملة بسلاسة في الحياة اليومية.

من السياسة إلى الإمكانية

لقد مهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الطريق للاقتصاد الدائري من خلال مبادرات استدامة جريئة. تُشجع سياسة الاقتصاد الدائري إعادة التدوير محليًا والإنتاج المستدام، بينما تُشجع سياسة المنتجات أحادية الاستخدام على استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد المواد الحيوية والقابلة للتحلل في حال تعذر ذلك. إضافةً إلى ذلك، تُحدث استراتيجية "صفر نفايات في مكبات النفايات" نقلة نوعية في كيفية جمع النفايات ومعالجتها وإعادة استخدامها.

هذه ليست مجرد خطوات أولية، بل تُشكل أساسًا لمنظومة صناعية جديدة تُعامل النفايات كمورد، وتُعتبر الاستدامة محركًا للنمو الاقتصادي. في هذا الإطار، تلعب المواد البلاستيكية الحيوية، مثل حمض البولي لاكتيك (PLA)، دورًا محوريًا. فهي مصنوعة من موارد نباتية متجددة، وقابلة لإعادة التدوير الكيميائي أو التسميد، ويتجلى ذلك في كون حمض البولي لاكتيك معتمدًا كمنتجات حيوية وقابلًا للتسميد، تمامًا مثل المنتجات النباتية الأخرى كالخشب والورق وبقايا قصب السكر. يُجسّد حمض البولي لاكتيك (PLA) بين الاستهلاك الحديث والمسؤولية البيئية، ويدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، والتصميم الدائري، والحد من النفايات، بما يتماشى تمامًا مع أهداف الاستدامة طويلة المدى.