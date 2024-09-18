الإمارات رائدة في الاقتصاد الجديد بحلول 2030

وسلط معاليه الضوء على بعض المبادرات التي تم تقديمها خلال منتدى الشارقة للاستثمار يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الإمارات قد أجرت تعديلات هامة في قانون الشركات التجارية، مما يتيح ملكية الأجانب بنسبة 100% وتأسيس الشركات بالكامل. كما تم تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، بما في ذلك تقديم مسارات جديدة لأصحاب الأعمال المستقلين والإقامة الخضراء، بهدف تعزيز جاذبية الإمارات للمواهب ورجال الأعمال والمشاريع المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدولة القانون الاتحادي بشأن الشركات العائلية وآليات فض المنازعات، مما يعزز من مكانة الإمارات كقائد عالمي في تنظيم بيئات الأعمال العائلية.