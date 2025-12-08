الإمارات رائدة العملات المشفرة: استثمار 50 مليون دولار واستراتيجيات عالمية

من سندات البيتكوين إلى المبادرات على مستوى الدولة، تتجه المزيد من بلدان العالم إلى إدراج العملات المشفرة في محافظها الوطنية. وتضع الإمارات العربية المتحدة نفسها في المقدمة من خلال صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار يهدف إلى مشاريع البلوك تشين (سلسلة الكتل)، والبيتكوين، ومشاريع الترميز على المدى الطويل.

وقال عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين في أبوظبي: "عندما نستثمر في المشاريع، فإننا نبحث عن تلك المستقرة والتي يمكن أن تحقق شيئاً على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة". وأضاف: "نحن نؤمن بالمستقبل، سواء كان يتعلق بالتحويلات، أو الأصول الرقمية المرمزة، أو البيتكوين في الميزانية العمومية أو كاحتياطي نقدي".

تتمتع الإمارات بأحد أعلى معدلات تبني العملات المشفرة في العالم، حيث يستخدم ما يقدر بنحو 30% من السكان الأصول الرقمية. وقال عبد الله إن التحول الرئيسي التالي سيكون في تحويلات الأصول الرقمية. وأضاف: "أنا مهتم برؤية متى تبدأ العملات الورقية (الفيات) في التلاشي ويبدأ الجميع في البحث عن العملات المستقرة (Stablecoins)".

جاءت تصريحاته خلال مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Bitcoin MENA)، الذي افتتح في أبوظبي يوم الاثنين، والذي يجمع المستثمرين والتقنيين وصناع السياسات من جميع أنحاء المنطقة. ووصف كيف عمل المنظمون في الإمارات بشكل وثيق مع المؤسسات والمبتكرين لصياغة إطار عمل واضح وقابل للتكيف. وقال: "لن يوقف أحد الابتكار هنا. إنهم يتكيفون مع النظام البيئي".

وقد ساعد هذا النهج التعاوني الإمارات على أن تصبح واحدة من أسرع مراكز الأصول الرقمية نمواً في العالم.

سندات البيتكوين والتحول الجريء لباكستان

قال الأمير فيليب من صربيا، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة Jan3 لتكنولوجيا البيتكوين، إن العديد من الدول تستكشف سندات البيتكوين كوسيلة لتكديس الاحتياطيات. تسمح أدوات الدخل الثابت هذه للحكومات بالاستثمار في البيتكوين والبنية التحتية للتعدين دون المساس بأموال دافعي الضرائب.

استحوذت باكستان على اهتمام كبير في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت أنها ستنشئ احتياطيًا استراتيجيًا من البيتكوين وتخصص 2000 ميغاوات من الطاقة الفائضة لتعدين البيتكوين – وهي طاقة كافية لتشغيل مليوني منزل.

شرح بلال بن ساقب، وزير الدولة لشؤون العملات المشفرة والبلوك تشين في باكستان، كيف اتخذت بلاده خطوة جريئة للاستثمار بكثافة في العملات المشفرة.

وتساءل: "لقد تلقت عملتنا ضربة. إذا نظرت إلى الرسم البياني لعشر سنوات، فهي في حالة انخفاض. لماذا يجب أن يُعاقب شعبنا على حساب سياسة نقدية تم إنشاؤها في مكان آخر؟ إذن، لماذا لا نتكيف ونعتمد أصلاً لا يتأثر بأي سياسات أو تضخم أو طباعة (نقود)؟".

مع وجود أكثر من 40 مليون محفظة عملات مشفرة وواحدة من أكبر التجمعات السكانية من العاملين لحسابهم الخاص في العالم الذين يتقاضون رواتبهم بالعملات المستقرة، فقد تبنى الشباب الباكستاني الأصول الرقمية بسرعة. وقال: "نريد أن نجعل باكستان دراسة حالة حول كيفية استخدام الطاقة الفائضة لتحويلها إلى ذهب رقمي".

وأضاف أن الندم الوحيد هو عدم البدء في وقت أبكر. "لو كنا قد أنشأنا هذا قبل عامين، لكنا في وضع اقتصادي مختلف اليوم".

المستقبل والتحديات

توقع الأمير فيليب أنه من المرجح أن تتبنى الدول الصغيرة والليبرالية والملكيات البيتكوين بشكل أسرع من الاقتصادات الغربية. وقال: "أرى أن الجنوب العالمي يتولى القيادة، وهو أمر مناسب لأنهم عانوا أكثر من عدم استقرار العملة الورقية على مدى القرن الماضي".

ومع ذلك، حذر من أن المقاومة المؤسسية، وخاصة من صندوق النقد الدولي (IMF)، تظل عقبة رئيسية. وأعطى مثال السلفادور:

"لقد كانوا أحد أكبر المبادرين العلنيين الأوائل... في عام 2021، أعلنوا أنهم سيتبنون البيتكوين كوسيلة للتبادل وأيضاً أنهم سيتبنونه لإصدار سندات البيتكوين وتحسين البنية التحتية للطاقة لديهم. بعد أربع سنوات تقريباً، يأتي صندوق النقد الدولي ويطرق الباب ويقول إنه يجب عليهم التراجع عن تبني البيتكوين. لذا، من الصعب الابتعاد عن براثن ونظام التسويات الخاص بالعملة الورقية".