"الإمارات دبي الوطني" يطلق سبائك فضية بفئات عدة

قال أكبر بنك في دبي إن سبائك الفضة الجديدة ستكون متاحة بفئات 100 جرام، 250 جرام، 500 جرام و 1000 جرام، مما يوفر وصولاً مرناً للفضة المادية لكل من مستثمري التجزئة والأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من خيارات الاستثمار. وهي متوفرة بفضة عالية النقاء (999.0 و 999.9) وتحمل علامة بنك الإمارات دبي الوطني، مما يضمن الأصالة والجودة.