"الإمارات دبي الوطني" يطلق سبائك فضية بفئات عدة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني يوم الخميس عن إطلاق سبائك الفضة، موسعاً بذلك محفظته من المعادن الثمينة استجابة للطلب المتزايد من العملاء على خيارات استثمارية متنوعة وغير مترابطة.
قال أكبر بنك في دبي إن سبائك الفضة الجديدة ستكون متاحة بفئات 100 جرام، 250 جرام، 500 جرام و 1000 جرام، مما يوفر وصولاً مرناً للفضة المادية لكل من مستثمري التجزئة والأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من خيارات الاستثمار. وهي متوفرة بفضة عالية النقاء (999.0 و 999.9) وتحمل علامة بنك الإمارات دبي الوطني، مما يضمن الأصالة والجودة.
تعمل الشركات على تنويع عروضها لزيادة قاعدة عملائها وجذب المزيد من المستثمرين.
ومن المثير للاهتمام أن أسعار الفضة ارتفعت بأكثر من 130 في المائة العام الماضي – أي أكثر من ضعف أسعار الذهب، التي ارتفعت بأكثر من 60 في المائة.
لذلك، يتزايد اهتمام المستثمرين أيضاً بسبب ارتفاع الطلب على الفضة.
في ديسمبر 2025، أطلق المقرض ومقره دبي ‘ذهب بنك الإمارات دبي الوطني’، وهو أول سبيكة ذهب تحمل علامة بنك في الإمارات للمستثمرين. وبعد إطلاقه، شهد ‘ذهب بنك الإمارات دبي الوطني’ بالفعل إقبالاً قوياً، مما يعزز مكانة دبي كمركز لتجارة السبائك الإقليمية.
“مع تحولنا نحو الأصول المادية عالمياً، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بموقع فريد لسد الفجوة بين عمق سوق الجملة وسهولة الوصول للأفراد، مما يضمن لعملائنا أقوى الأدوات للحفاظ على الثروة،” قال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني.
“سيمكن المنتج الجديد العملاء من الاستثمار في الفضة المادية بأمان من خلال مؤسسة مصرفية موثوقة. مع استمرار نمو الطلب على الأصول الحقيقية، برزت الفضة كحل فعال للتنويع. سيتم تقديم هذا العرض بالحجم والشفافية والابتكار والحوكمة التي تميز بنك الإمارات دبي الوطني،” قال عمار الحاج، أمين المجموعة ورئيس الأسواق العالمية في بنك الإمارات دبي الوطني.