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"الإمارات دبي الوطني": لا تحويلات مالية مجانية لعملاء البنك

اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، سيتم فرض رسوم على العملاء مقابل جميع التحويلات الدولية
"الإمارات دبي الوطني": لا تحويلات مالية مجانية لعملاء البنك
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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الجمعة، أنه سيطبق رسوماً على التحويلات الدولية التي تتم عبر التطبيق أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها إلى العملاء، قال البنك الرئيسي إنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سيتم فرض رسوم قدرها 26.25 درهمًا إماراتيًا على العملاء مقابل التحويلات المالية، بما في ذلك تلك التي تتم عن طريق DirectRemit.

DirectRemit هي خدمة تحويل أموال رقمية تتيح لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إجراء التحويلات المالية إلى الهند والفلبين وباكستان وسريلانكا ومصر والمملكة المتحدة في أقل من 60 ثانية.

يتم حالياً فرض رسوم قدرها 0 درهم على التحويلات المالية من خلال هذه الخدمة، كما هو موضح أدناه:

سيفرض البنك أيضًا رسومًا على إلغاء التحويلات المحلية أو الدولية. إليك القائمة المُحدّثة:

بنك الإمارات دبي الوطني ينشئ وحدة محلية في الهند بعد موافقة بنك الاحتياطي الهندي الهند ستشدد قواعد التحويلات المالية وتحظر الودائع لأجل في الخارج، بحسب مصادر

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