"الإمارات دبي الوطني": لا تحويلات مالية مجانية لعملاء البنك

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها إلى العملاء، قال البنك الرئيسي إنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سيتم فرض رسوم قدرها 26.25 درهمًا إماراتيًا على العملاء مقابل التحويلات المالية، بما في ذلك تلك التي تتم عن طريق DirectRemit.