الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في أكتوبر 2025

رفعت لجنة مراقبة أسعار الوقود أسعارها لشهر أكتوبر بشكل طفيف. وتُحدد أسعار الوقود المعتمدة من وزارة الطاقة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعًا أو انخفاضًا، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.