الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في أكتوبر 2025

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء (30 سبتمبر) أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2025.
رفعت لجنة مراقبة أسعار الوقود أسعارها لشهر أكتوبر بشكل طفيف. وتُحدد أسعار الوقود المعتمدة من وزارة الطاقة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعًا أو انخفاضًا، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر وهي على النحو التالي:
اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في سبتمبر سيكلفك مبلغًا أعلى قليلًا من الشهر الماضي.
فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفك تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:
متوسط سعة خزان الوقود: 51 لترًا
متوسط سعة خزان الوقود: 62 لترًا
متوسط سعة خزان الوقود: 74 لترًا