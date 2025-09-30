أعمال

الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في أكتوبر 2025

يتم تحديد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهريا وفقا لمتوسط سعر النفط العالمي
الإمارات: تكلفة خزان الوقود الممتلئ في أكتوبر 2025
تاريخ النشر

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء (30 سبتمبر) أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2025.

رفعت لجنة مراقبة أسعار الوقود أسعارها لشهر أكتوبر بشكل طفيف. وتُحدد أسعار الوقود المعتمدة من وزارة الطاقة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، ارتفاعًا أو انخفاضًا، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر وهي على النحو التالي:

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في سبتمبر سيكلفك مبلغًا أعلى قليلًا من الشهر الماضي.

فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفك تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:

السيارات المدمجة

متوسط سعة خزان الوقود: 51 لترًا

سيارة سيدان

متوسط سعة خزان الوقود: 62 لترًا

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

متوسط سعة خزان الوقود: 74 لترًا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر 2025. كم سيكلف خزان الوقود الممتلئ في سبتمبر 2025؟ من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط مع تأثير فائض العرض وعدم اليقين بشأن الطلب على التوقعات.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com