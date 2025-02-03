الإمارات تقود نمو قطاع السياحة خليجياً
برزت دول مجلس التعاون الخليجي كمركز للسياحة الدولية، حيث استقبلت 68.1 مليون زائر في عام 2023 وحققت إيرادات سياحية قياسية بلغت 110.4 مليار دولار.
وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن هذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 42.8 في المائة في عدد السياح الوافدين مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.
وتوضح البيانات نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجيتها السياحية المشتركة للفترة 2023-2030، حيث حققت المنطقة 52.9% من هدفها الاستراتيجي الأول، والذي يستهدف 128.7 مليون رحلة قادمة، وهو ما يعد دليلاً على التعاون الفعال بين الدول الأعضاء.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، لعبت الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في هذه الطفرة السياحية. وتشتهر الإمارات العربية المتحدة بمعالمها السياحية ذات المستوى العالمي وثقافتها الحية وبنيتها التحتية، وقد اجتذبت نسبة كبيرة من إجمالي الوافدين من السياح. وقد أدت قدرة الإمارات على استضافة الأحداث الكبرى، مثل إكسبو 2020، والتزامها بتعزيز تجارب الزوار إلى وضعها كوجهة رئيسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وساهم القطاع السياحي في الإمارات بشكل ملحوظ في قيادة نمو عدد الزوار وزيادة الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي. خلال أول 11 شهراً من عام 2024، استقطبت دبي 16.79 مليون زائر. كما ارتفعت الإيرادات السياحية الدولية في المنطقة بنسبة 28.2% مقارنة بعام 2019، ليصل الإجمالي إلى 110.4 مليار دولار. هذا التوسع يعكس التوجه الاستراتيجي الثاني لمجلس التعاون، الذي يهدف إلى زيادة الإنفاق السياحي الدولي إلى 188 مليار دولار.
وشهدت السياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً نمواً ملحوظاً، حيث شكلت 26.9 في المائة من إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين، بزيادة قدرها 44.2 في المائة منذ عام 2019. ويعكس هذا الاتجاه تعزيز الاتصال في المنطقة ومبادرات السياحة التعاونية، مدفوعة إلى حد كبير بالموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية القوية للنقل الجوي. وقد يسرت شركات الطيران الإماراتية، المشهورة بشبكاتها الواسعة وخدماتها عالية الجودة، السفر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما عزز السياحة الإقليمية بشكل أكبر.
وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المصدر الأكبر للسياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم بنحو 38% من إجمالي الزيارات، تليها منطقة الشرق الأوسط (25.1%)، وأوروبا (22.9%)، وأفريقيا (8.8%)، والأمريكيتين (4.3%). ويؤكد هذا التنوع على جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة واسعة من الزوار الدوليين.
ويمثل قطاع السفر والسياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الخليجي، حيث يسهم بنسبة 10.8% في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مع تسجيله معدل نمو سنوي قدره 29.4% مقارنة بالعام الذي قبله. مع نهاية عام 2023، بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع إلى نحو 223.4 مليار دولار. كما أثبتت صناعة السياحة أنها من أكبر المحركات الاقتصادية للتوظيف، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 1.5 مليون شخص، مما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2019.
كما حظيت الجهود المبذولة لتمكين المرأة في السياحة بالاهتمام، حيث تشكل النساء 12.4 في المائة من القوى العاملة في القطاع، مما يدل على معدل نمو سنوي ملحوظ بلغ 27.5 في المائة منذ عام 2020. ويسلط هذا التقدم الضوء على التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالشمول والمساواة بين الجنسين في القوى العاملة.
ويحقق قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً مهماً في مجال الاستدامة البيئية. يعكس هذا الالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية نهج المنطقة في السياحة المستدامة، مما يضمن أن النمو لا يؤثر سلباً على البيئة.
ومع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في التعافي والنمو في مرحلة ما بعد الوباء، تظل الإمارات العربية المتحدة محركاً رئيسياً لنمو السياحة في المنطقة. وبفضل مبادراتها الاستراتيجية والتزامها بالاستدامة والتركيز على تحسين تجارب الزوار، تستعد الإمارات العربية المتحدة لقيادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق أهدافها السياحية الطموحة في السنوات القادمة.