الإمارات تقود نمو قطاع السياحة خليجياً

ويمثل قطاع السفر والسياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الخليجي، حيث يسهم بنسبة 10.8% في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مع تسجيله معدل نمو سنوي قدره 29.4% مقارنة بالعام الذي قبله. مع نهاية عام 2023، بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع إلى نحو 223.4 مليار دولار. كما أثبتت صناعة السياحة أنها من أكبر المحركات الاقتصادية للتوظيف، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 1.5 مليون شخص، مما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2019.