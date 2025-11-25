الإمارات تقود نموّ الخليج: توقعات قوية للناتج غير النفطي في 2026

مدعومة بالنشاط غير النفطي المتزايد في الإمارات والسعودية، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4 في المائة في 2026، وفقًا لتقرير الرؤية الاقتصادية للربع الرابع من 2025 الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW. يستند التقرير إلى تحليل من أكسفورد إيكونوميكس، ويؤكد على تحول الإمارات المتسارع إلى محرك اقتصادي إقليمي، مدفوعًا بديناميكية القطاع الخاص، والتحفيز المالي الاستراتيجي، والتنويع طويل الأجل.

يتوقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 5.6 في المائة في 2026، مما يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في الخليج. من المتوقع أن تظل السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والعقارات والخدمات المالية المحركات الرئيسية لهذا التوسع، مدعومة بنمو سكاني قوي وسوق عمل مزدهر وطلب محلي مستدام. تعزز برامج الاستثمار الحكومية الكبرى المتوافقة مع استراتيجية “نحن الإمارات 2031” الزخم طويل الأجل.

أظهرت دبي بالفعل مرونة الاقتصاد غير النفطي للإمارات. سجلت الإمارة نموًا بنسبة 4.4 في المائة في النصف الأول من 2025، مدفوعة بالتجارة والنقل والضيافة والخدمات المالية. في الوقت نفسه، تعكس خطط ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2026 زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والممرات الاقتصادية عبر الحدود، مما يعزز أجندة التنمية المستقبلية للبلاد.

كما يؤكد أداء التجارة في أبوظبي على توسع البصمة العالمية للإمارات. ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 34.7 في المائة في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 195.4 مليار درهم، مما يعكس الارتفاع السريع للإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ونجاح الجهود الوطنية لتنويع القدرة التصديرية إلى ما بعد الهيدروكربونات.

مكملًا لتوقعات معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، يقدم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) صورة نمو قوية مماثلة. يتوقع تقريره الاقتصادي الفصلي لشهر يونيو 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2025 و5.4 في المائة في عام 2026، مدفوعًا بانتعاش في إنتاج الهيدروكربونات ونشاط غير نفطي صحي. رفع التعديل اللاحق في سبتمبر 2025 توقعات عام 2025 إلى 4.9 في المائة، مع تقدير عام 2026 بنسبة 5.3 في المائة - مما يعكس تعديلات أسرع من المتوقع في قطاع النفط بموجب سياسة أوبك+ المحدثة. يتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.5 في المائة في عام 2025 و4.8 في المائة في عام 2026، بينما يتوقع أن يرتفع إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 5.8 في المائة و6.5 في المائة على التوالي. من المتوقع أن يظل التضخم محصورًا عند حوالي 1.5-1.9 في المائة.

في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، تتوقع ICAEW أن يتوسع النشاط غير الطاقي بنسبة 4.1 في المائة في عام 2026، مدعومًا بأسواق عمل قوية، وتحسن في شروط الائتمان، وتسارع في الاستثمار - خاصة في البنية التحتية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمتوسط 3.5 في المائة في 2026-2027، مما يعزز الطلب المحلي المستقر في جميع أنحاء المنطقة.

ستظل المملكة العربية السعودية مساهمًا رئيسيًا في هذا الزخم الإقليمي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2026. تتعزز القطاعات غير النفطية، مما ينعكس في مؤشر مديري المشتريات الذي يتجاوز 60 ونمو قوي حتى تاريخه في الصادرات غير النفطية. من المتوقع أن تجذب الإصلاحات السياسية، بما في ذلك تخفيف قواعد الملكية الأجنبية، استثمارات إضافية. ومع ذلك، تستمر التحديات المالية، مع توقع اتساع العجز المالي إلى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من هذه الضغوط، تواصل الرياض إعطاء الأولوية للإنفاق التنموي في إطار رؤية 2030، مما يدعم التنويع طويل الأجل.

قالت هنادي خليفة، رئيسة ICAEW في الشرق الأوسط: "تعزز توقعات هذا الربع مدى تقدم دول مجلس التعاون الخليجي في بناء اقتصادات متنوعة ومرنة وقادرة على المنافسة عالميًا. مع قيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للزخم من خلال التوسع غير النفطي، والاستثمار في التكنولوجيا، والتخطيط طويل الأجل، تتنقل المنطقة بثقة في مواجهة عدم اليقين العالمي."

وأضاف سكوت ليفرمور، مستشار اقتصادي في ICAEW وكبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "تدخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عام 2026 بأسس قوية. في حين قد يتباطأ نمو قطاع النفط في بداية العام بسبب سياسات إنتاج أوبك+، فإن تخفيف الظروف المالية وارتفاع النشاط غير النفطي يجب أن يغذي عامًا قويًا آخر."

يقول المحللون إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وصنع السياسات المستقبلية لا تسرع فقط من مسار نموها الخاص بل ترفع أيضًا من دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. مع زيادة القدرة التصديرية غير النفطية، وتدفقات التجارة المزدهرة، والاستثمار المدفوع بالابتكار، تبرز الإمارات العربية المتحدة كركيزة أساسية في تحول الخليج نحو توسع اقتصادي مستدام ومتنوع.