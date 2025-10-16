الإمارات تقود موجة الفخامة الجديدة في العالم

يتماشى ذلك مع الاتجاهات العالمية، إذ نما قطاع الفخامة التجريبية بنسبة 8 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 103 مليارات دولار، مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر الفاخر، والوجهات العلاجية، والخدمات القائمة على أسلوب الحياة. وفي دبي وأبوظبي، تعيد المشاريع الكبرى مثل "أتلانتس ذا رويال"، و"منتجع بولغري"، و"ماندارين أورينتال" تعريف الضيافة الفاخرة عبر تجارب عافية مخصصة، وتنسيق فني، وشراكات طهي حصرية.