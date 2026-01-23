الإمارات تقود طفرة التوظيف العالمية في 2025

تتصدر الإمارات أيضًا عالميًا في نمو التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت من 32% في 2023-2024 إلى 48% في 2024-2025. يعد هذا التسارع من بين الأسرع المسجلة في أي سوق ويغذيه تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات، وأتمتة التكنولوجيا المالية، ومشاريع البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق. تظهر المملكة العربية السعودية اتجاهًا مشابهًا، وإن كان بوتيرة أكثر استقرارًا، مع توسع الطلب على مواهب الذكاء الاصطناعي عبر القطاعين العام والخاص.