الإمارات تقود طفرة التوظيف العالمية في 2025

تُظهر بيانات القوى العاملة الجديدة من تقرير التوظيف لعام 2025 من RemotePass أن الإمارات تسجل أسرع نمو في التوظيف على مستوى العالم في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 39% تتجاوز جميع الأسواق الرئيسية. تليها المملكة العربية السعودية بزيادة قوية بلغت 26%، مدفوعة إلى حد كبير ببرامج الرقمنة الوطنية ضمن رؤية 2030 والاستثمار المستمر في التحول القائم على التكنولوجيا.
يتزامن زخم التوظيف مع نمو حاد في الرواتب عبر دول الخليج. سجلت الإمارات زيادة بنسبة 18% في متوسط الرواتب، وهي الأعلى في مجموعة البيانات، بينما سجلت المملكة العربية السعودية 17%، مما يؤكد المنافسة المتزايدة على المواهب الماهرة. وفقًا لـ RemotePass، يشير الارتفاع المتوازي في التوظيف والرواتب إلى أن الطلب لا يدفعه التوسع في الحجم بقدر ما يدفعه الحاجة إلى قدرات متخصصة وعالية التأثير.
تتصدر الإمارات أيضًا عالميًا في نمو التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت من 32% في 2023-2024 إلى 48% في 2024-2025. يعد هذا التسارع من بين الأسرع المسجلة في أي سوق ويغذيه تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات، وأتمتة التكنولوجيا المالية، ومشاريع البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق. تظهر المملكة العربية السعودية اتجاهًا مشابهًا، وإن كان بوتيرة أكثر استقرارًا، مع توسع الطلب على مواهب الذكاء الاصطناعي عبر القطاعين العام والخاص.
ينعكس هذا التحول في الأدوار التي تشهد أسرع نمو. ارتفع توظيف علماء البيانات بنسبة 43% على أساس سنوي، بينما زادت أدوار مديري منتجات الذكاء الاصطناعي بنسبة 37%، مما يشير إلى تزايد التركيز على جاهزية البيانات والتنفيذ الموجه بالمنتج. في الوقت نفسه، انخفض الطلب على أدوار هندسة البرمجيات التقليدية، مما يسلط الضوء على تغيير في أنواع المهارات التي توليها المؤسسات الأولوية.
قال كمال رغاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RemotePass، إن البيانات تظهر أن المؤسسات في الإمارات والمملكة العربية السعودية تنتقل بشكل حاسم من التجريب إلى التنفيذ. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على فرق الابتكار، بل أصبح مدمجًا بشكل متزايد في وظائف الأعمال الأساسية، مما يجعل تخطيط القوى العاملة رافعة حاسمة للقدرة التنافسية.
مراكز المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواصل دعم دول مجلس التعاون الخليجي
بينما يظل الطلب الأقوى في الخليج، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع محورية لتلبيته. تواصل مصر قيادة حجم التوظيف في جميع الأدوار التقنية الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك هندسة البرمجيات، الواجهة الخلفية، الواجهة الأمامية، علم البيانات وضمان الجودة، مما يؤكد مكانتها كأكبر مصدر للمواهب التقنية في المنطقة’. تحتل باكستان المرتبة الثانية في عدة فئات هندسية، مدعومة بقاعدة مطورين كبيرة وفعالة من حيث التكلفة.
استقر نمو التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر’، بعد أن ارتفع بنسبة 112% في العام السابق، عند 28% في عام 2025. في المقابل، تسارعت أسواق الخليج، مما يعزز إعادة تنظيم إقليمية تبرز فيها الإمارات والمملكة العربية السعودية كمراكز رئيسية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، مدعومة بنظام بيئي أوسع للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.