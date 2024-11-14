الإمارات تقود التحول الرقمي: تدريب الموظفين لمواكبة الذكاء الاصطناعي

مع أن هذا التطور قد يحقق مكاسب كبيرة في الكفاءة، ويتيح للموظفين التركيز على المهام الأهم، إلا أنه قد يؤثر على فرص العمل في العديد من الوظائف، وخاصة المكتبية منها. وقال "رافين جيسوثاسان"، الرئيس العالمي لقسم خدمات التحول في "ميرسر": "في الوقت ذاته، نشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب على متخصصي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي، حيث تتسابق الشركات لجذب الكفاءات اللازمة لبناء وإدارة وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويبحث أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير عن مرشحين يتمتعون بمهارات رقمية متقدمة، تشمل إتقان وسائل التواصل الاجتماعي، والقدرة على التعامل مع الأدوات والمنصات عبر الإنترنت، والمهارات الأساسية للعمل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة."