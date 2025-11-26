الإمارات تقدم تنظيماً شاملاً يسرع التحول الرقمي في المحاسبة والتدقيق

وفي كلمة أمام نحو 3,200 عضو من أعضاء فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، قال عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة السياحة في "وزارة الاقتصاد، إن الإطار التنظيمي المرتقب سيوسّع بشكل كبير من دور المحاسبين القانونيين، وسيُدخل أدوات رقمية متقدمة في كل مرحلة من مراحل المحاسبة والتدقيق. وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع قاعدة الممارسين للمهنة؛ إذ ارتفع عدد المحاسبين القانونيين المسجلين إلى 1,103 بحلول أغسطس 2025، مقارنةً بـ 871 في العام السابق، فيما وصل عدد شركات المحاسبة إلى 396.