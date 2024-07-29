الإمارات: تغييرالعادات المالية لمواجهة تكاليف المعيشة
مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يغير سكان الإمارات عاداتهم المالية، ويخططون لزيادة المدخرات وتقليص الإنفاق على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. ويهدف المستهلكون إلى توفير المزيد من خلال طرق مختلفة بما في ذلك التسوق باستخدام بطاقات الائتمان في المتاجر، واستخدام بطاقات الولاء، وشراء السلع المستعملة.
وبحسب أحدث دراسة أجرتها "يورومونيتور" حول إنفاق المستهلكين، فإن أكثر من 7 من كل 10 مستهلكين في الإمارات العربية المتحدة (72%) يقولون إنهم يشعرون بأن تكلفة السلع اليومية ترتفع، ومن بين أولئك الذين وافقوا على هذا البيان، قال 31% إنهم يشترون المزيد من السلع أو يتسوقون بشكل متكرر في المتاجر أو المواقع الإلكترونية التي لديهم فيها بطاقة ولاء/عضوية أو بطاقة ائتمان للمتجر.
وقالت "جانا رود"، مديرة الرؤى العليا للمستهلكين في "يورومونيتور إنترناشيونال": "في حين أن القدرة على تحمل التكاليف مهمة بشكل خاص للمستهلكين في الإمارات ، فإن عوامل إضافية تؤخذ في الاعتبار أيضاً قبل إجراء عملية شراء. على سبيل المثال، تظل جودة المنتج سمة ذات أولوية، حيث قال 32% من المشاركين إنهم يفضلون شراء أشياء أقل ولكن ذات جودة أعلى. كما يظل الولاء بالعلامة التجارية مهماً، حيث قال 34% إنهم يبحثون بانتظام عن علامات تجارية قوية / معروفة".
وتعد الإمارات واحدة من أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، وبالتالي يتمتع المقيمون فيها بدخل مرتفع.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، فقد وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة حلول الموارد البشرية العالمية "أديكو" أن ما يقرب من 7 من أصل 10 – 67% – من الموظفين الإماراتيين يتطلعون إلى تغيير وظائفهم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
وارتفع ترتيب دبي في مؤشر تكلفة المعيشة من المركز 138 في بداية عام 2024 إلى المركز 70 في نهاية النصف الأول من عام 2024. وبالمثل، ارتفع ترتيب أبوظبي أيضاً من المركز 164 إلى المركز 75 في المؤشر خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لمزود قاعدة البيانات العالمية "Numbeo"، وأعلنت شركة "Mercer" مؤخراً عن ارتفاع تصنيف دبي بين المدن الأكثر تكلفة.
وصدر عن استطلاع آراء المستهلكين حول أنماط الحياة الذي أجرته "يورومونيتور إنترناشيونال" لعام 2024 أن 57% من المستهلكين، بما في ذلك 60% من الجيل زد، من المتوقع أن يزيدوا مدخراتهم على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما من المتوقع أن يقلل 20% إنفاقهم على المشتريات الإجمالية للمنتجات والخدمات خلال نفس الفترة. ومن المرجح أن يقوم جيل طفرة المواليد والجيل زد بإصلاح السلع المكسورة بدلاً من استبدالها، حيث أبدى 64% منهم استعدادهم لشراء السلع المستعملة.
في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والوقود وغيرها من المنتجات، يبحث المستهلكون عن طرق لتحسين إدارة إنفاقهم المنزلي، مع اعتبار خفض التكاليف أولوية أساسية. وقال حوالي 34% من المستجيبين، بما في ذلك 33% من جيل طفرة المواليد، إنهم يفضلون العثور على الصفقات.
ومع ذلك، وجدت الدراسة أن جيل الألفية هو الأكثر شعوراً بأهمية إنفاق الأموال على التجارب، حيث يبحث 96% منهم عن تجارب تسوق شخصية ومصممة حسب الطلب، وفقاً للاستطلاع الذي أجرته "يورومونيتور" في عام 2024 عن آراء المستهلكين حول أنماط الحياة.
يتبرع ما يقرب من 86% من المشاركين، بما في ذلك 88% من جيل إكس، بأغراض مستعملة إلى مؤسسة خيرية أو غير ربحية مرة واحدة على الأقل سنوياً و إنهم على استعداد أكير لإنفاق أموالهم بدلاً من الادخار.
يسعى جيل إكس إلى الحصول على تجارب تسوق شخصية، حيث قال 46% منهم إنهم يستمتعون بإنفاق أموالهم، وقال 74% إنهم يريدون منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لهم.
ورغم التركيز المتزايد على الادخار، وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة "يورومونيتور إنترناشيونال" حول أنماط حياة المستهلكين في عام 2024 أن المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعطون الأولوية للإنفاق على التعليم، حيث يخطط ما يقرب من نصفهم لزيادة الإنفاق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأظهرت الدراسة أن 49% من المشاركين، بما في ذلك 44% من الجيل زد، من المتوقع أن يزيدوا إنفاقهم على التعليم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ومن بين هؤلاء المستهلكين، قال 44% إنهم يتوقعون الدراسة أو التدريب لتطوير حياتهم المهنية الحالية.
وأظهرت الأبحاث أن 48% من المستهلكين يهدفون أيضاً إلى زيادة الإنفاق على الصحة والعافية، و45% على مواد الاستهلاك المنزلي، و44% على التكنولوجيا الجديدة.