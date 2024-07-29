الإمارات: تغييرالعادات المالية لمواجهة تكاليف المعيشة

وقالت "جانا رود"، مديرة الرؤى العليا للمستهلكين في "يورومونيتور إنترناشيونال": "في حين أن القدرة على تحمل التكاليف مهمة بشكل خاص للمستهلكين في الإمارات ، فإن عوامل إضافية تؤخذ في الاعتبار أيضاً قبل إجراء عملية شراء. على سبيل المثال، تظل جودة المنتج سمة ذات أولوية، حيث قال 32% من المشاركين إنهم يفضلون شراء أشياء أقل ولكن ذات جودة أعلى. كما يظل الولاء بالعلامة التجارية مهماً، حيث قال 34% إنهم يبحثون بانتظام عن علامات تجارية قوية / معروفة".

وتعد الإمارات واحدة من أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، وبالتالي يتمتع المقيمون فيها بدخل مرتفع.