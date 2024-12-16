الإمارات تعيد تعريف إدارة الثروات العائلية بالشفافية الضريبية

لقد عملت المؤسسات العائلية منذ فترة طويلة كأدوات قوية للحفاظ على الثروة العائلية وتنميتها. فهي توفر هيكلًا آمنًا لإدارة الأصول وتوزيع الفوائد على أفراد الأسرة ودعم المساعي الخيرية. وفي الإمارات العربية المتحدة، تتمتع هذه المؤسسات الآن ببعد جديد: خيار تبني الشفافية الضريبية، وإعادة تشكيل كيفية تفاعلها مع النظام الضريبي في البلاد بشكل أساسي. عندما يتم التعامل معها كشراكات غير مدمجة، تصبح المؤسسات العائلية شفافة ضريبيًا. لا يتم فرض ضرائب على دخلها على مستوى المؤسسة ولكن يتم تمريرها مباشرة إلى المستفيدين. ونظرًا للإطار الضريبي الفريد في الإمارات العربية المتحدة - والذي يركز على أرباح الأعمال بدلاً من الاستثمارات الشخصية أو الرواتب - فإن هذا الهيكل يوفر مزايا كبيرة لسكان الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يحتاج غير المقيمين أو الأفراد في الولايات القضائية التي تفرض ضرائب على أساس الجنسية أو الميراث إلى تحليل الآثار الضريبية بشكل منفصل.