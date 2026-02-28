أعمال

الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر مارس 2026

تعرف على تكلفة تعبئة لتر البنزين والديزل التي سيُعمل بها اعتباراً من الأول من مارس.
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار الوقود لشهر مارس 2026 يوم السبت الموافق 28 فبراير. وكانت لجنة أسعار الوقود في الإمارات قد أعلنت عن تخفيض في أسعار بيع الوقود بالتجزئة لشهر فبراير 2026، مما يمثل الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه الأسعار منحىً تنازلياً.

كما شهدت أنواع الوقود الثلاثة: "سوبر 98" و"خصوصي 95" و"إي بلس 91" انخفاضاً طفيفاً في الأسعار خلال شهر يناير، مقارنة بشهر ديسمبر 2025.

الأسعار الجديدة المدرجة أدناه سيُعمل بها بدءاً من 1 مارس 2026، وهي كالتالي:

  • سعر لتر البنزين "سوبر 98": 2.59 درهم، مقارنة بـ 2.45 درهم في شهر فبراير.

  • سعر لتر البنزين "خصوصي 95": 2.48 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.33 درهم.

  • سعر لتر البنزين "إي بلس 91": 2.40 درهم، مقارنة بالسعر السابق البالغ 2.26 درهم للتر.

  • سعر لتر الديزل: 2.72 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.52 درهم.

