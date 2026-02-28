الإمارات تعلن أسعار الوقود لشهر مارس 2026

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار الوقود لشهر مارس 2026 يوم السبت الموافق 28 فبراير. وكانت لجنة أسعار الوقود في الإمارات قد أعلنت عن تخفيض في أسعار بيع الوقود بالتجزئة لشهر فبراير 2026، مما يمثل الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه الأسعار منحىً تنازلياً.