الإمارات تعلن أسعار الوقود في سبتمبر 2025

يتم تحديد أسعار الوقود المعتمدة من قبل وزارة الطاقة شهريا وفقا لمتوسط سعر النفط العالمي
أعلنت الإمارات، الأحد (31 أغسطس/آب)، أسعار الوقود لشهر سبتمبر/أيلول 2025.

أبقت لجنة مراقبة أسعار الوقود على أسعارها ثابتة نسبيًا لشهر أغسطس. وتُحدد أسعار الوقود المعتمدة من وزارة الطاقة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، صعودًا أو هبوطًا، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.

سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر وهي على النحو التالي:

اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في سبتمبر سيكلفك مبلغًا أعلى قليلًا من الشهر الماضي.

فيما يلي تفصيل للمبلغ الذي سيكلفك تزويد سيارتك بالوقود بالكامل:

السيارات المدمجة

متوسط سعة خزان الوقود: 51 لترًا

سيارة سيدان

متوسط سعة خزان الوقود: 62 لترًا

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

متوسط سعة خزان الوقود: 74 لترًا

