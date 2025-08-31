الإمارات تعلن أسعار الوقود في سبتمبر 2025

أبقت لجنة مراقبة أسعار الوقود على أسعارها ثابتة نسبيًا لشهر أغسطس. وتُحدد أسعار الوقود المعتمدة من وزارة الطاقة شهريًا، وفقًا لمتوسط سعر النفط العالمي، صعودًا أو هبوطًا، بعد إضافة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع.