الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو 2025

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار الوقود لشهر يوليو. في يونيو، بقيت الأسعار كما هي في مايو، والذي شهد زيادة طفيفة بعد شهرين من الانخفاضات المستمرة.

ومع ذلك، قد تواجه أسعار البنزين في الإمارات ضغطًا تصاعديًا لشهر يوليو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران، تلاه ضربات أمريكية على مواقع نووية إيرانية.

الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 يوليو:

بنزين سوبر 98: سيبلغ 2.70 درهم للتر، مقارنة بـ 2.58 درهم في يونيو.

بنزين خصوصي 95: سيبلغ 2.58 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.47 درهم. 1

بنزين إي بلس 91: سيبلغ 2.51 درهم للتر، مقارنة بـ 2.39 درهم للتر في يونيو.

الديزل: سيُفرض بسعر 2.63 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.45 درهم.2

نظرًا لأن الإمارات حررت أسعار البنزين في عام 2015 وربطتها بالأسعار العالمية، يتم تعديل الأسعار في نهاية كل شهر.3