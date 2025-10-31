الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر 2025

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2025، وذلك بعد أن شهدت الأسعار في شهر أكتوبر ارتفاعًا مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.