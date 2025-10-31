الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر 2025

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2025، وذلك بعد أن شهدت الأسعار في شهر أكتوبر ارتفاعًا مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة المدرجة أدناه اعتبارًا من 1 نوفمبر وهي على النحو التالي:
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 2.63 درهم، مقارنة بـ 2.77 درهم في أكتوبر.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.51 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.66 درهم.
وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.44 درهم، مقارنة بـ 2.58 درهم للتر في أكتوبر.
سيتم فرض رسوم على الديزل بمبلغ 2.67 درهم لكل لتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.71 درهم.
يُذكر أن دولة الإمارات حررت أسعار الوقود في عام 2015 لتتماشى مع الأسعار العالمية.