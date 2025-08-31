الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر 2025

أعلنت الإمارات، في 31 أغسطس/آب، أسعار الوقود لشهر سبتمبر/أيلول.
وفي أغسطس/آب، انخفضت الأسعار بواقع فلس واحد بعد أن ارتفعت بشكل طفيف في يوليو/تموز.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة المدرجة أدناه اعتبارًا من 1 سبتمبر وهي على النحو التالي:
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 نحو 2.70 درهم، مقارنة بـ 2.69 درهم في أغسطس.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.58 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.57 درهم.
وسيبلغ سعر بنزين إي بلس 91 نحو 2.51 درهم للتر، مقارنة بـ 2.50 درهم للتر في أغسطس.
سيتم فرض رسوم على الديزل بمبلغ 2.66 درهم لكل لتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.78 درهم.
وبما أن أسعار الوقود تلعب دوراً حاسماً في التأثير على التضخم، فإن أسعار البنزين المستقرة تساعد في إبقاء تكاليف النقل وأسعار السلع الأخرى تحت السيطرة.
وتستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مكانتها بين الدول الـ25 التي تتمتع بأدنى أسعار البنزين عالمياً، بمتوسط 2.58 درهم للتر.