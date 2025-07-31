الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، في 31 يوليو/تموز، أسعار الوقود لشهر أغسطس/آب. وبعد ارتفاع طفيف في يوليو/تموز، ستبقى الأسعار ثابتة نسبيًا في أغسطس/آب.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس وهي على النحو التالي:
سيصل سعر لتر البنزين سوبر 98 إلى 2.69 درهم، مقارنة بـ 2.70 درهم في يوليو.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.57 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.58 درهم.
وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.50 درهم، مقارنة بـ 2.51 درهم للتر في يوليو/تموز.
سيتم فرض رسوم على الديزل بمبلغ 2.78 درهم لكل لتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.63 درهم.
نظراً لدور أسعار الوقود المحوري في التأثير على التضخم، يُسهم استقرار أسعار البنزين في إبقاء تكاليف النقل وأسعار السلع الأخرى تحت السيطرة. وتُصنّف الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الخمس والعشرين ذات أدنى أسعار البنزين عالمياً، بمتوسط 2.58 درهم للتر.
منذ أن قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 وتنسيقها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر.