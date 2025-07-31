الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، في 31 يوليو/تموز، أسعار الوقود لشهر أغسطس/آب. وبعد ارتفاع طفيف في يوليو/تموز، ستبقى الأسعار ثابتة نسبيًا في أغسطس/آب.