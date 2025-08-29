"اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" تعزز مكانة الإمارات التجارية عالميا

وفي إطار استراتيجيتها، وقّعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أنغولا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ونيوزيلندا، وتشيلي، وكولومبيا، وكينيا، وأوكرانيا، وفيتنام، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وأوراسيا، وبيلاروسيا، وأذربيجان، إلا أنها لم تُنفّذ بعد. كما أن المحادثات مع اليابان وباكستان وشركاء تجاريين آخرين في مرحلة متقدمة، ومن المرجح توقيع اتفاقيات في المستقبل القريب.