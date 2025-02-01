الإمارات تعزز ريادة الأعمال باتفاقيات عالمية ومنصات مبتكرة
تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة لتعزيز منظومتها البيئية لريادة الأعمال، مع التركيز على السياسات الصديقة للأعمال، والوصول إلى الأسواق، والتوسع العالمي.
وفي كلمتها خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يوم السبت الموافق الأول من فبراير، سلطت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة الدولة لريادة الأعمال الضوء على التزام الدولة بتعزيز الأعمال في كافة القطاعات.
وكشفت أن الإمارات لديها الآن نحو 1.2 مليون رخصة تجارية، ما يدل على ازدهار بيئة الأعمال فيها.
وتطلعاً إلى العقد المقبل، أكدت المزروعي أن ريادة الأعمال ستكون محركاً رئيسياً لاقتصاد دولة الإمارات، بدعم من التحول الرقمي، والقطاعات الاقتصادية الجديدة، والشراكات الدولية القوية.
توحيد المشهد الريادي في دولة الإمارات العربية المتحدة
ولتبسيط العمليات التجارية ودعم الشركات الناشئة، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات، بما في ذلك "ريادة"، وهي منصة تعني "الريادة" باللغة العربية.
وأضافت المزروعي: "بالإضافة إلى مبادرة ريادة، نعمل على إنشاء منصة موحدة تربط جميع الإمارات، مما يسهل على القطاعين العام والخاص التعاون"، وأضافت: "ستساعد المبادرة رواد الأعمال على التغلب على التحديات من خلال توفير الوصول إلى الأسواق وفرص التمويل والفعاليات الرئيسية في الصناعة".
وتركز الإمارات العربية المتحدة أيضًا على رواد الأعمال الشباب، وتشجعهم على استكشاف ملكية الأعمال بدلاً من الاعتماد فقط على التوظيف. وأضاف المزروعي: "لقد أطلقنا منصة مخصصة لتوجيه الشباب حول كيفية بدء أعمالهم الخاصة بدلاً من الاعتماد على الوظائف".
التوسع العالمي
ولا تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز بيئة الأعمال المحلية فحسب، بل تعمل أيضاً على توسيع الفرص أمام رواد الأعمال على الساحة العالمية. وقال المزروعي إن 26 رائد أعمال إماراتي شاركوا في كوريا الجنوبية مؤخراً، ووقع ثلاثة منهم بنجاح اتفاقيات شراكة مع شركات كورية.
وأضافت "إن الأمر لا يتعلق فقط بتعزيز الأعمال التجارية محلياً. بل نريد أن يتمكن رواد الأعمال في الإمارات من الوصول إلى الفرص العالمية".
علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من البلدان تفتح أبواباً جديدة أمام الشركات الإماراتية.
وأضافت "إذا أراد أحد التوسع في الأسواق العالمية، فإن سياساتنا ستساعده. وأعتقد أنه إذا أراد رائد الأعمال التوسع دوليًا، فمن الأفضل دائمًا أن يكون لديه شريك محلي يفهم المشهد السوقي. وهذه وصفة أساسية للنجاح".
دور الجامعات
وأضافت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لإعادة إطلاق مبادرة "مستقبل 100" هذا العام لدعم وتقدير الأعمال المبتكرة. وأكدت المزروعي على أهمية غرس عقلية ريادة الأعمال على مستوى الجامعات. وقالت: "نحن بحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع الجامعات حتى تتحول الأفكار المبتكرة إلى أعمال ناجحة".
بالنسبة لرواد الأعمال الطموحين، كانت لدى المزروعي رسالة واضحة: "المرونة والمجازفة أمران ضروريان. ريادة الأعمال ليست سهلة. سوف تواجه الصعود والهبوط، ولكن يجب أن تكون لديك الرغبة في المخاطرة. إذا فشلت، فأنت تفشل - ولكن تعلم من ذلك ولا تستسلم أبدًا"، كما قالت.
ومع استمرار التحول الرقمي والسياسات الداعمة والشراكات العالمية المتنامية، من المتوقع أن يزدهر النظام البيئي لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد المقبل. وقالت المزروعي: "هدفي هو رؤية ريادة الأعمال تزدهر في جميع القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات العربية المتحدة".