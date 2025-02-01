الإمارات تعزز ريادة الأعمال باتفاقيات عالمية ومنصات مبتكرة

بالنسبة لرواد الأعمال الطموحين، كانت لدى المزروعي رسالة واضحة: "المرونة والمجازفة أمران ضروريان. ريادة الأعمال ليست سهلة. سوف تواجه الصعود والهبوط، ولكن يجب أن تكون لديك الرغبة في المخاطرة. إذا فشلت، فأنت تفشل - ولكن تعلم من ذلك ولا تستسلم أبدًا"، كما قالت.