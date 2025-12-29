الإمارات تعزز دورها كمركز إقليمي لإصدار الديون

ظهرت الإمارات كأكثر مراكز الدخل الثابت ديناميكية ومرونة في الخليج، حيث عززت مكانتها بشكل مطرد من خلال عام آخر من النشاط القوي في الإصدارات في عام 2025، وفقًا لتقرير.
وفقًا لتحديث سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي من كامكو إنفست، ارتفع إجمالي الإصدارات من الإمارات إلى 64.9 مليار دولار، وهو ارتفاع متواضع ولكنه ذو مغزى عن العام السابق، مما يبرز التأثير المتزايد للبلاد في تشكيل تدفقات سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي. لعب المقترضون من الشركات - وخاصة البنوك - دورًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة حجم الإصدارات وملف استحقاق المنطقة المستقبلي. مع قيادة الإمارات أيضًا لدول مجلس التعاون الخليجي في التمويل الأخضر لهذا العام، لم تحافظ الإمارات على خططها فحسب، بل عززت هويتها الاستراتيجية كمركز متنوع ومتطور ولا غنى عنه بشكل متزايد لنشاط الدخل الثابت في المنطقة.
بينما عكست الاتجاهات الإقليمية تحولًا أوسع نحو الاقتراض من الشركات وتراجعًا في العرض السيادي، تميزت الإمارات بالحفاظ على النمو حيث تراجعت الدول الأخرى.
أغلق سوق الدخل الثابت في الخليج عام 2025 على أساس قوي، محافظًا على زخم العام السابق على الرغم من تغير الظروف النقدية العالمية وتباين واضح في سلوك الاقتراض الحكومي مقابل الشركات. قادت الأسواق الناشئة السيادية الإصدارات العالمية إلى مستويات تاريخية، ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي استثناءً - على الرغم من أن محركات النمو تطورت بشكل كبير على مدار العام.
حدد المشهد العالمي النغمة في وقت مبكر. الدولار الأمريكي الأضعف، وتخفيف شروط التمويل وارتفاع في الديون الموضوعية - خاصة الإصدارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تجاوزت 200 مليار دولار في الولايات المتحدة - عكست عالمًا يعتمد بشكل متزايد على أسواق الديون للاستثمارات الاستراتيجية. في ظل هذا المشهد، حافظت جهات الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي على الوتيرة: وصلت إصدارات الدخل الثابت العالمية لعام 2025 إلى 9.5 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى فقط، بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لبيانات LSEG المضمنة في التقرير. ارتفعت الأنشطة ذات العائد المرتفع بنسبة 20 في المائة خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت إصدارات الدرجة الاستثمارية بنسبة 8 في المائة، مما يبرز شهية واسعة النطاق للائتمان.
تبريد التضخم، تباين سياسات الفائدة
بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي - المرتبطة إلى حد كبير بالدولار الأمريكي - تم تشكيل عام 2025 من خلال اتجاهات التضخم العالمية. تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، وتراجع في المملكة المتحدة إلى 3.2 في المائة، وبلغ في منطقة اليورو 2.1 في المائة، مما أثار الآمال في "هبوط ناعم". في المقابل، كانت الصين قريبة من الانكماش لمعظم العام قبل أن ترتفع إلى 0.7 في المائة.
في ظل هذا السياق، تباينت مسارات الفائدة عالميًا: نفذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثالث خفض للفائدة، مما خفض نطاقه المستهدف إلى 3.50-3.75 في المائة. تبعه بنك إنجلترا بخفض ضيق بمقدار 25 نقطة أساس، بينما توقف البنك المركزي الأوروبي ورفعت اليابان الفائدة. عكست البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الكويت - التي خفضت إجمالي 50 نقطة أساس مقارنة بـ 75 نقطة أساس في أماكن أخرى في المنطقة بسبب ارتباطها بسلة العملات.
ساهمت هذه الديناميكيات في ظروف اقتراض مستقرة نسبيًا في الخليج، مما دعم شهية المنطقة المتزايدة للإصدارات السيادية والشركات.
مستويات الإصدار تبقى ثابتة
بلغ إجمالي الإصدارات في السوق الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 مبلغ 206.6 مليار دولار، وهو ما يقارب مبلغ 2024 البالغ 206.8 مليار دولار. ومع ذلك، تغيرت التركيبة بشكل كبير. انخفضت الإصدارات الحكومية بشكل حاد إلى 77.9 مليار دولار، انخفاضًا من 98.6 مليار دولار في عام 2024. حققت الإصدارات الشركات رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث ارتفعت إلى 128.6 مليار دولار، ارتفاعًا من 108.2 مليار دولار. هيمنت السندات - حيث بلغت إصدارات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسيًا بلغ 125.2 مليار دولار، بينما انخفضت إصدارات الصكوك بنسبة 19.1 في المائة إلى 81.4 مليار دولار.
حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كواحدة من أكثر اللاعبين نشاطًا في الدخل الثابت في المنطقة. بلغ إجمالي الإصدارات 64.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 63.4 مليار دولار في عام 2024. قادت الكيانات الشركات النشاط في الإمارات، بما يتماشى مع تحول إقليمي أوسع نحو تمويل القطاع الخاص. شكلت البنوك الإماراتية أكبر استحقاقات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة - 80.9 مليار دولار، متجاوزة نظيراتها القطرية.
كما شهد التمويل الأخضر قيادة الإمارات للمنطقة، حيث بلغت إصدارات السندات والصكوك الخضراء 5.6 مليار دولار - ارتفاعًا كبيرًا من 3.8 مليار دولار في عام 2024.
ظلت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 82.0 مليار دولار، على الرغم من أن هذا يعكس انخفاضًا بنسبة 18.3 في المائة عن العام الماضي البالغ 100.3 مليار دولار. تبعت قطر مسارًا هبوطيًا مشابهًا بانخفاض بنسبة 21.7 في المائة إلى 22.1 مليار دولار. في المقابل، سجلت الكويت أقوى نمو، حيث ارتفعت إلى 20.5 مليار دولار من 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سن قانون الديون الذي طال انتظاره.
الأدوات الدائمة والأدوات الخضراء تنتعش
شهد الدين الدائم انتعاشًا. بلغ إجمالي الإصدارات الدائمة 17.9 مليار دولار، مرتفعًا من 10.7 مليار دولار في عام 2024. هيمنت المملكة العربية السعودية بإصدار 10.6 مليار دولار، بينما ساهم المصدرون في الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 3.3 مليار دولار، مما يعزز دور الإمارات في تنوع جمع رأس المال.
تعافى الدين الأخضر أيضًا بشكل حاد ليصل إلى 12.5 مليار دولار، وإن كان أقل من ذروة عام 2023. شكلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا أكثر من 86 في المائة من نشاط الإصدار الأخضر لعام 2025.
تراكم الضغوط بسبب الاستحقاقات
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي استحقاقات سيادية وشركاتية مجمعة بقيمة 508 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، وفقًا لبيانات بلومبرغ المذكورة في التقرير.
تبلغ استحقاقات الإمارات العربية المتحدة 171.8 مليار دولار، حيث تساهم الشركات بمبلغ 136.2 مليار دولار — وهي أعلى حصة للشركات في المنطقة.
تظل المملكة العربية السعودية أكبر فاعل منفرد مع استحقاقات قادمة بقيمة 174.5 مليار دولار.
تهيمن البنوك والمؤسسات المالية على ملفات استحقاقات الشركات، حيث تمثل ما يقرب من 80 في المائة من جميع استحقاقات الشركات.
يمثل القطاع المالي في الإمارات وحده 21.5 في المائة من جميع استحقاقات دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، مما يبرز مركزية المؤسسات الإماراتية في أسواق الائتمان الإقليمية.
توقعات عام 2026
بالنظر إلى عام 2026، تشكل التوقعات للسياسة النقدية آفاق سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما تشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض واحد فقط في أسعار الفائدة العام المقبل، يبدو أن المشاركين في السوق أكثر تفاؤلاً، حيث يسعرون في إمكانية حدوث خفضين على الأقل. يأتي هذا التباين مع توقع انخفاض التضخم العالمي بشكل أكبر، حيث تتوقع بلومبرغ معدلًا متوسطًا يبلغ 2.8 في المائة في عام 2026.
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ترتبط معظم العملات بالدولار الأمريكي، من المتوقع على نطاق واسع أن تتبع البنوك المركزية في المنطقة خطى الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يتم تنسيق جولة من تخفيضات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عبر معظم الأسواق، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم خطوط المشاريع الكبيرة في المنطقة. في ظل هذا الوضع، من المرجح أن تعود الحكومات بشكل أكثر نشاطًا إلى أسواق الديون، لا سيما السعودية والكويت، اللتين تواجهان عجزًا ماليًا متزايدًا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل إصدارات الشركات مرتفعة - خاصة في الإمارات وقطر - مع ارتفاع احتياجات إعادة التمويل واستفادة المصدرين من ظروف الاقتراض الأكثر ملاءمة. مع تقدير استحقاقات بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2026 وحده، من المتوقع أن يتشكل العام القادم من خلال الطلب على إعادة التمويل والاقتراض الجديد لتمويل الأهداف الوطنية الاستراتيجية.