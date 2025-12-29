الإمارات تعزز دورها كمركز إقليمي لإصدار الديون

ظهرت الإمارات كأكثر مراكز الدخل الثابت ديناميكية ومرونة في الخليج، حيث عززت مكانتها بشكل مطرد من خلال عام آخر من النشاط القوي في الإصدارات في عام 2025، وفقًا لتقرير.

وفقًا لتحديث سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي من كامكو إنفست، ارتفع إجمالي الإصدارات من الإمارات إلى 64.9 مليار دولار، وهو ارتفاع متواضع ولكنه ذو مغزى عن العام السابق، مما يبرز التأثير المتزايد للبلاد في تشكيل تدفقات سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي. لعب المقترضون من الشركات - وخاصة البنوك - دورًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة حجم الإصدارات وملف استحقاق المنطقة المستقبلي. مع قيادة الإمارات أيضًا لدول مجلس التعاون الخليجي في التمويل الأخضر لهذا العام، لم تحافظ الإمارات على خططها فحسب، بل عززت هويتها الاستراتيجية كمركز متنوع ومتطور ولا غنى عنه بشكل متزايد لنشاط الدخل الثابت في المنطقة.