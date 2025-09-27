الإمارات تعزز تعاونها مع إيلون ماسك لقيادة مستقبل الإعلام والتقنيات الذكية

قال آل حامد إن قمة بريدج القادمة ستكون بمثابة منصة لاختبار أفكار جريئة وحلول غير تقليدية، ما يُحوّل الإعلام من قناة سلبية إلى محرك فاعل للتقدم والتنمية. ووصف القمة بأنها منصة لإعادة تعريف صناعة الإعلام، وجعل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل شريكًا استراتيجيًا في إنتاج محتوى مسؤول ومبتكر.