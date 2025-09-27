الإمارات تعزز تعاونها مع إيلون ماسك لقيادة مستقبل الإعلام والتقنيات الذكية

ماذا يحدث عندما يجتمع أبرز استراتيجي إعلامي في الإمارات مع أشهر رائد أعمال تقني في العالم؟ محادثات كبرى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وكيف ستعيد التكنولوجيا تشكيل الإعلام العالمي.
التقى عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام ورئيس مبادرة "بريدج"، مع إيلون ماسك في مقر تيسلا بمدينة بالو ألتو، حيث ناقشا سبل التعاون المستقبلي في مجالات الإعلام والتكنولوجيا.
وخلال الاجتماع، وجه آل حامد دعوة لماسك للمشاركة في القمة الافتتاحية "لبريدج" المقرر انعقادها في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، والتي يُنظر إليها كأكبر تجمع إعلامي عالمي في نسخته الأولى.
ركز جانب كبير من النقاش على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وُصفت بأنها "قوى الدفع الرئيسية في القرن الحادي والعشرين".
كما أبرز اللقاء كيف أن الإمارات بنت منظومة متكاملة لدعم أعمال الإعلام والتكنولوجيا، بدءاً من البنية التحتية الرقمية المتطورة واللوائح المرنة، وصولاً إلى بيئة محفزة على الابتكار تستقطب المواهب العالمية.
وأشار آل حامد إلى أن الإمارات سبقت بالفعل بخطوات كبيرة، إذ استثمرت بشكل مكثف في الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وبنت بنية تحتية واسعة لدعم نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أثنى ماسك على الرؤية الاستشرافية للإمارات، واصفاً إياها بأنها "استراتيجية بعيدة النظر" تعزز مكانة الدولة كقوة رقمية عالمية.
خلال جولة في مختبر الروبوتات "أوبتيموس" الخاص بتيسلا، حصل آل حامد على لمحة من الموجة الجديدة للأتمتة، حيث لم تعد الروبوتات ضرباً من الخيال العلمي، بل واقعاً حاضراً يفتح آفاقاً جديدة للتحول والابتكار. وهي تعيد تعريف مفهوم الإبداع والعمل في العصر الرقمي.
كما ناقش ماسك الإطلاق المرتقب لإصدار "غروك 5"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة مصمم ليكون تكيفياً وفضولياً وقريباً من روح الإبداع البشري. واتفق الطرفان على أهمية بناء إطار عالمي لتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال المحتوى — من الإنتاج إلى التنظيم والتوزيع — بما يحافظ على المصداقية ويبني الثقة لدى الجمهور.
شملت المحادثات أيضاً فرص الشراكة بين الإمارات وشركات ماسك في مجالات مثل مختبرات الإعلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمحتوى التعليمي المخصص للشباب، والمشاريع المستدامة التي تربط التكنولوجيا الخضراء بالسرد الإعلامي. كما طُرح توسيع دور "ستارلينك" لتوفير اتصال موثوق بالإنترنت عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وما بعدها.
شارك ماسك تفاصيل عن مركز جديد للذكاء الاصطناعي يخطط لافتتاحه بحلول نهاية العام، ويعتقد أنه سيمثل "فصلاً جديداً في التكنولوجيا ويعيد تشكيل المستقبل الرقمي".
نحو رسائل أكثر أصالة وتأثيرًا
قال آل حامد: "الإمارات تؤمن بأن الإعلام قوة فاعلة قادرة على إعادة تشكيل المعرفة وبناء الوعي. نحن نبني منظومة إعلامية متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والقيم المجتمعية، بما يتيح للمحتوى الإعلامي أن يصبح محركاً للتقدم في مختلف القطاعات".
وأكد أن الشراكات العالمية لم تعد خياراً بل باتت ضرورة استراتيجية: "التعاون مع مؤسسات رائدة يتيح تبادل الخبرات، ويسرّع تبني الحلول المبتكرة، ويحقق أثراً ملموساً ومستداماً يدعم الابتكار، ويعزز قدرة الدول والمنظمات على مواجهة تحديات المستقبل وقيادة التحول الرقمي بنجاح".
قال آل حامد إن قمة بريدج القادمة ستكون بمثابة منصة لاختبار أفكار جريئة وحلول غير تقليدية، ما يُحوّل الإعلام من قناة سلبية إلى محرك فاعل للتقدم والتنمية. ووصف القمة بأنها منصة لإعادة تعريف صناعة الإعلام، وجعل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل شريكًا استراتيجيًا في إنتاج محتوى مسؤول ومبتكر.
كما أشار إلى أن أجندة هذا الحدث الافتتاحي ستكون طموحة واستشرافية، إذ ستتناول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة المساهمة في إعادة بناء الثقة بالإعلام، وإعادة تشكيل الصناعة، ورسم مستقبل مشترك.
وشدد آل حامد على أن بناء مستقبل إعلامي مؤثر يتطلب تعاوناً عابراً للقطاعات — يجمع بين صناع المحتوى ورواد التكنولوجيا والمجتمع الاقتصادي. ولفت إلى أن قمة "بريدج" صُممت لتتجاوز حدود المؤتمرات التقليدية، لتصبح منصة شاملة تضع النمو الاقتصادي، والتطوير المهني، والمصالح المشتركة في قلب ابتكار الإعلام العالمي.
وبوصفها أكبر منصة من نوعها في العالم، تقوم بريدج على رؤية تؤمن بأن المحتوى هو صانع للقيمة. فهي تعترف بالمحتوى بوصفه محركاً أساسياً للثقافة والابتكار والنمو، مجمعة بين المبدعين والمبتكرين والمستثمرين وواضعي السياسات عبر مختلف القطاعات — من الإعلام والترفيه إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والموسيقى والبحث والريادة في الأعمال. وتتمثل مهمتها في بناء اقتصاد محتوى متكامل يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لتأسيس شراكات مؤثرة وتسريع التعاون العالمي.