الإمارات تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد خروجها من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال

من المتوقع أن يعزز القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات رئيسية مثل العقارات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء والخدمات اللوجستية.

وتُظهر دراسة لصندوق النقد الدولي أن الدول التي شُطبت من قوائم الدول ذات المخاطر المالية العالية غالبًا ما تشهد طفرة في تدفقات رأس المال الوافدة - تصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي - وزيادة بنسبة 3% في الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي إطار هذا التوجه، سلط تقرير الاستثمار العالمي الضوء على قفزة بنسبة 49% في الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، ليصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي يُؤكد التزام الإمارات الراسخ بمعالجة مخاطر النظام المالي. وأضاف: "هذه الأولوية تُعزز تنافسية الإمارات وتدعم مسيرتها التنموية المتواصلة".

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وأشار أتيك مونشي، الشريك الإداري في فين إكسبيرتيزا الإمارات العربية المتحدة، إلى أن رفع اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر يُحقق فوائد متعددة لاقتصادها، بما في ذلك تعزيز السمعة، وزيادة الثقة، وزيادة ثقة المستثمرين. وأوضح قائلاً: "ستعزز هذه الخطوة الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، بل عالميًا أيضًا، حيث يواجه المستثمرون عقبات امتثال أقل بفضل انخفاض مخاطر الدولة، مما يُسهّل إدارة الاستثمارات".