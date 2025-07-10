الإمارات تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد خروجها من قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال

من المتوقع أن يعزز القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات رئيسية مثل العقارات والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء والخدمات اللوجستية.
وتُظهر دراسة لصندوق النقد الدولي أن الدول التي شُطبت من قوائم الدول ذات المخاطر المالية العالية غالبًا ما تشهد طفرة في تدفقات رأس المال الوافدة - تصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي - وزيادة بنسبة 3% في الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي إطار هذا التوجه، سلط تقرير الاستثمار العالمي الضوء على قفزة بنسبة 49% في الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، ليصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي يُؤكد التزام الإمارات الراسخ بمعالجة مخاطر النظام المالي. وأضاف: "هذه الأولوية تُعزز تنافسية الإمارات وتدعم مسيرتها التنموية المتواصلة".
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وأشار أتيك مونشي، الشريك الإداري في فين إكسبيرتيزا الإمارات العربية المتحدة، إلى أن رفع اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر يُحقق فوائد متعددة لاقتصادها، بما في ذلك تعزيز السمعة، وزيادة الثقة، وزيادة ثقة المستثمرين. وأوضح قائلاً: "ستعزز هذه الخطوة الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، بل عالميًا أيضًا، حيث يواجه المستثمرون عقبات امتثال أقل بفضل انخفاض مخاطر الدولة، مما يُسهّل إدارة الاستثمارات".
وقال حمزة دويك، رئيس التداول في ساكسو بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القرار يُعزز دور الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي موثوق. وأضاف: "يعزز اعتراف الاتحاد الأوروبي مصداقية الدولة كدولة تتمتع بالشفافية والتنظيم الجيد. كما يُحسّن الوصول إلى الأسواق الأوروبية، حيث تواجه المؤسسات المالية الأوروبية عوائق امتثال أقل عند التعامل مع كيانات مقرها الإمارات العربية المتحدة، مما يُسهّل المعاملات والشراكات العابرة للحدود بشكل أكثر سلاسة".
يتوقع دويك أن تجذب الإمارات العربية المتحدة المزيد من البنوك العالمية وشركات التكنولوجيا المالية ومديري الأصول الباحثين عن بيئة مستقرة ومتوافقة. وأضاف: "يُعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عوامل الخطر الرئيسية للمستثمرين. ويُقلل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من المخاطر التنظيمية ومخاطر السمعة المتوقعة، مما يعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية والشركات متعددة الجنسيات".
وأكد الدويك أن هذا التطور من شأنه تسهيل تدفق الأموال إلى القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل العقارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة الخضراء، وخاصة في المعاملات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأشار فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال، إلى العديد من الفوائد: "ستصبح تدفقات رأس المال بين بنوك وول ستريت والبنوك الإقليمية في الإمارات العربية المتحدة أكثر سلاسة، مما يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص الأعمال. ستنخفض تكاليف الامتثال، وستتعزز ثقة المستثمرين. والأهم من ذلك، أن هذا سيُطلق العنان لكامل إمكانات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، التي كانت في السابق موضع تدقيق متزايد."
وأضاف أن المؤسسات الأوروبية ستشعر بمزيد من الثقة في العمل مع العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى عمليات فحص وتكاليف مكافحة غسل الأموال الإضافية التي تتجاوز إجراءات العناية الواجبة القياسية.
"سيؤدي هذا إلى تقليل التأخير والمستندات الورقية والتكاليف، مما يعود بالنفع على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وكيانات التمويل التجاري من خلال تمكين التدفقات عبر الحدود بشكل أسرع ودمج العملاء."
ويتوقع فاليشا زيادة الاستثمار الأوروبي في العقارات - وخاصة في المشاريع السكنية الفاخرة والتجارية والعلامات التجارية - إلى جانب النمو في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية بدعم من المدفوعات عبر الحدود الأكثر سلاسة وارتفاع اهتمام المستثمرين.
وتوقعت رانيا جول، المحللة الرئيسية للسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى xs.com، أن قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، والعقارات الراقية، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم ستجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الوطنية لما بعد النفط.
وأشار غول أيضًا إلى أن شطب الإمارات من القائمة من المرجح أن يعزز العلاقات المصرفية الدولية، ويُسهّل المعاملات المالية العابرة للحدود بين الإمارات والبنوك الأوروبية. وهذا من شأنه أن يُخفّض التكاليف التشغيلية للشركات الإماراتية، ويُحسّن سرعة وكفاءة المعاملات المالية.
وأضافت: "من المتوقع أن يُبسّط هذا القرار إجراءات الامتثال للتجارة مع الشركات الأوروبية، مما يعزز صادرات الإمارات في القطاعات غير النفطية كالتكنولوجيا والمعادن الثمينة والخدمات المالية". وتابعت: "كما قد يؤثر إيجابًا على تقييمات التصنيف الائتماني المستقبلية من وكالات مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مما يعكس انخفاضًا في المخاطر التنظيمية والمالية المُتصوّرة. وهذا بدوره سيدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأرباع القادمة".
وأضاف بول تيرنر، الرئيس التنفيذي الأول في شركة ناغا، أن إلغاء إدراج أسهم الشركة في بورصة الإمارات يعد بمثابة تصديق مستقل على إصلاحات دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز ثقة السوق ويعزز مكانتها كمركز مالي عالمي آمن وشفاف.
وأضاف أن "هذا من شأنه أن يسهم استراتيجياً في تسريع المفاوضات التجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مما يفتح المجال أمام شراكة تجارية واستثمارية أعمق".