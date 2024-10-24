الإمارات تعزز الشفافية الضريبية بالإفصاح عن أسعار التحويل

يلعب نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة دوراً حاسماً في ضمان الشفافية في المعاملات، ويتطلب معلومات مفصلة بما في ذلك أسماء الأطراف المعنية، وأنواع المعاملات، وأرقام الدخل الإجمالي، وطرق التسعير التحويلي المستخدمة، وأي تعديلات تم إجراؤها. وعلاوة على ذلك، يجب على الشركات تقديم اسم الشخص المرتبط بها، إلى جانب رقم تسجيل الشركة الضريبي أو رقم التعريف الضريبي للشركة إذا كان متاحاً، وتفاصيل بشأن أي مدفوعات أو مزايا مقدمة. ويشمل ذلك قيمة هذه المدفوعات، والقيمة السوقية للخدمات المقدمة، والتعديلات الخاصة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين.