الإمارات تعزز التحول للطاقة النظيفة في مدغشقر

في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في مدغشقر، وقعت شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" (GSU)، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" ومقرها أبوظبي، اتفاقيتين مهمتين مع الحكومة المدغشقرية.

محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط ونظام تخزين متقدم

بموجب الاتفاقية الأولى مع وزارة الطاقة والمحروقات في مدغشقر، ستتولى "جلوبال ساوث يوتيليتيز" تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط، مدعومة بنظام متطور لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 25 ميغاواط ساعة، في مدينة مورامانغا.

يشكل هذا المشروع حجر الزاوية لتوقيع اتفاقية شراء طاقة مستقبلية مع شركة الكهرباء الوطنية "جيراما". ومن المتوقع أن يُحدث المشروع، الذي سيتم إنجازه خلال 12 شهرًا، تحسينًا كبيرًا في أداء شبكة الكهرباء المترابطة في العاصمة أنتاناناريفو، ويُسهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

توسيع نطاق الطاقة المتجددة بدراسة جدوى لمشاريع بقيمة 250 ميغاواط

أما الاتفاقية الثانية، فترسم إطار التعاون المستقبلي لتطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تصل إلى 250 ميغاواط. اتفق الجانبان على إجراء دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشاريع المقترحة، مما يؤكد الالتزام بالتخطيط الدقيق والمستدام.

مراسم توقيع رفيعة المستوى

شهد الرئيس أندري راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر، مراسم التوقيع التي أقيمت في القصر الرئاسي بإيافولوها. وقد وقع الاتفاقيتين كل من معالي أوليفييه جان بابتيست، وزير الطاقة والمحروقات في مدغشقر، والسيد علي الشمّري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز".

وأكد علي الشمّري أن هذه الاتفاقية "تمثل محطة مهمة في مساعينا لتوسيع نطاق الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة في دول الجنوب العالمي. نحن فخورون بالشراكة مع حكومة مدغشقر في مشروع يعزز أمن الطاقة، ويخدم التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرات المجتمعات على مواجهة التغير المناخي."

تجسد هذه الاتفاقيات الطموح المشترك لدولة الإمارات ومدغشقر لتعميق التعاون في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مستدامة وواسعة النطاق، مؤكدة على رؤية مشتركة لمستقبل أكثر اخضرارًا وشمولاً.