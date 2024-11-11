الإمارات تعزز الاقتصاد الرقمي بنظام الفوترة الإلكترونية

في حالة التصدير، لا يلزم المشتري الأجنبي بالتسجيل لدى مزود خدمة معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط عدم وجود التزام بذلك وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا كان العميل الأجنبي مسجلاً بالفعل ضمن شبكة PEPPOL، فيجب توفير عنوان العميل الإلكتروني (نقطة النهاية) لمعالجة المعاملات. ومن الناحية الأخرى، إذا لم يكن العميل الأجنبي مسجلاً ضمن شبكة PEPPOL، فيجب على البائع إرسال الفاتورة إلى الخارج كما هو الحال في نموذج مزود الخدمة المعتمد عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، سيستمر مزود الخدمة المعتمد لدى البائع في الإبلاغ عن الفاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.