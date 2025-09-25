الإمارات: تعديل طفيف في أسعار البنزين خلال أكتوبر

من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في دولة الإمارات تعديلاً طفيفاً في أكتوبر/تشرين الأول، حيث ظلت أسعار النفط العالمية مستقرة إلى حد كبير في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق.
وتحدد لجنة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار التجزئة للبنزين والديزل في نهاية كل شهر، بناء على اتجاهات سوق النفط العالمية من الشهر السابق.
حتى الآن في أغسطس، بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت 67.03 دولار للبرميل - وهي زيادة طفيفة عن 66.90 دولار للبرميل المسجلة في الشهر الماضي.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 لتتماشى مع الأسعار العالمية.
وفي الإمارات، يبلغ سعر بنزين سوبر 98 2.70 درهم للتر في سبتمبر، وسعر بنزين سبيشل 95 2.58 درهم، وسعر بنزين إي بلس 2.51 درهم.
تلعب أسعار البنزين دورًا هامًا في أي اقتصاد، إذ تؤثر تقلباتها على معدلات التضخم، وإنفاق المستهلكين، وتكاليف التشغيل للشركات، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبناء. إضافةً إلى ذلك، تؤثر أسعار الوقود بشكل مباشر على عمليات شركات الطيران والشحن، مما يجعلها عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الميزة التنافسية في التجارة العالمية.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، إن أسعار النفط تعرضت لضغوط نزولية في الآونة الأخيرة بسبب الأخبار التي تفيد بأن العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية توصلت إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط الخام عبر خط الأنابيب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا.
من المقرر أن يُنهي الاتفاق نزاعًا حول المدفوعات استمر عامين، مما يُتيح حوالي 230 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية في وقتٍ يواجه فيه السوق بالفعل توقعاتٍ بفائض، مما يُثقل كاهل الأسعار. وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال المخاطر مُتركزة حول قطاع الطاقة الروسي. فقد صعّدت أوكرانيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة في موسكو، بينما تُواصل الدول الغربية مناقشة تدابير إضافية لتقييد صادرات النفط الروسية، وفقًا لفاليتشا.