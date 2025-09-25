الإمارات: تعديل طفيف في أسعار البنزين خلال أكتوبر

من المقرر أن يُنهي الاتفاق نزاعًا حول المدفوعات استمر عامين، مما يُتيح حوالي 230 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية في وقتٍ يواجه فيه السوق بالفعل توقعاتٍ بفائض، مما يُثقل كاهل الأسعار. وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال المخاطر مُتركزة حول قطاع الطاقة الروسي. فقد صعّدت أوكرانيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة في موسكو، بينما تُواصل الدول الغربية مناقشة تدابير إضافية لتقييد صادرات النفط الروسية، وفقًا لفاليتشا.